Rúben Vargas: Történelmet írtunk, egyelőre fel sem fogom!

Rúben Vargas, a svájciak utolsó tizenegyesét értékesítő támadója: – „Nem fogtam még fel, hogy mit értünk el. Köszönöm Istennek ezt a pillanatot! Elképesztően boldog vagyok. A csapat nagyszerűen küzdött százhúsz percen át, nem volt egy könnyű meccs. Történelmet írtunk! Fantasztikusan érzem magam.”

Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya: – „Azt hiszem, most nem a meccstervem ismertetését várjátok tőlem. Nem működött minden úgy, ahogyan akartuk, de mégis eljutottunk idáig, végig küzdöttünk, a végén pedig szükségünk volt tapasztalatra. Na meg persze a helyes mentalitásra. Mindig van egy terve az embernek, de amikor a végén jól is jön ki belőle, az igazán kielégítő. Volt egy kis szerencsénk is, de ez része a futballnak.”

Granit Xhaka, Svájc csapatkapitánya: – „Azt hiszem, ez a generáció, amivel most rendelkezünk, különleges. Régóta vártunk már egy ilyen csapatnak. Mi, tapasztaltabb játékosok példát mutatunk a fiatalabbaknak, ők pedig folyamatosan jobb teljesítményre sarkallanak minket. Hihetetlenül büszkék lehetünk arra, amit elértünk.”

Luis Suárez, Kolumbia csatára: – „Úgy hiszem, ez a csapat többre volt hivatott. Szeretném megköszönni a szurkolóknak és az egész országnak, hogy támogattak minket, megtöltötték ma is a stadiont. Ezt a szereplést muszáj idővel a pozitív oldaláról néznünk.”