Rúben Vargas: Történelmet írtunk, egyelőre fel sem fogom!
Rúben Vargas, a svájciak utolsó tizenegyesét értékesítő támadója: – „Nem fogtam még fel, hogy mit értünk el. Köszönöm Istennek ezt a pillanatot! Elképesztően boldog vagyok. A csapat nagyszerűen küzdött százhúsz percen át, nem volt egy könnyű meccs. Történelmet írtunk! Fantasztikusan érzem magam.”
Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya: – „Azt hiszem, most nem a meccstervem ismertetését várjátok tőlem. Nem működött minden úgy, ahogyan akartuk, de mégis eljutottunk idáig, végig küzdöttünk, a végén pedig szükségünk volt tapasztalatra. Na meg persze a helyes mentalitásra. Mindig van egy terve az embernek, de amikor a végén jól is jön ki belőle, az igazán kielégítő. Volt egy kis szerencsénk is, de ez része a futballnak.”
Granit Xhaka, Svájc csapatkapitánya: – „Azt hiszem, ez a generáció, amivel most rendelkezünk, különleges. Régóta vártunk már egy ilyen csapatnak. Mi, tapasztaltabb játékosok példát mutatunk a fiatalabbaknak, ők pedig folyamatosan jobb teljesítményre sarkallanak minket. Hihetetlenül büszkék lehetünk arra, amit elértünk.”
Luis Suárez, Kolumbia csatára: – „Úgy hiszem, ez a csapat többre volt hivatott. Szeretném megköszönni a szurkolóknak és az egész országnak, hogy támogattak minket, megtöltötték ma is a stadiont. Ezt a szereplést muszáj idővel a pozitív oldaláról néznünk.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – tizenegyesekkel 4–3
Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezette: Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 87.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo