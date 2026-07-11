Nemzeti Sportrádió

Sem az angoloknak, sem a norvégoknak nem ment eddig európaiak ellen a kieséses meccseken

R. P.R. P.
2026.07.11. 21:08
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Anglia vb 2026 Norvégia

Norvégia és Anglia 12-szer meccselt egymással, 2014 óta először mérik össze tudásukat. 12 éve Anglia 1–0-ra győzött egy felkészülési mérkőzésen. A norvégok csak kétszer nyertek, és a legutóbbi négy találkozón egyetlen gólt sem szereztek.

Anglia ötöt elveszített a legutóbbi hat vb-meccséből európai ellenféllel szemben a kieséses szakaszban, és a legutóbbi hármon sorozatban kapott ki. Legutóbb a franciáktól 2–1-re a 2022-es torna negyeddöntőjében.

A norvégok eddig hatszor játszottak európai ellenféllel a vb-ken, és még egyszer sem győztek – két döntetlen és négy vereség a mérlegük. Az eddigi két kieséses összecsapásuk európaiak ellen vereséggel végződött: 1938-ban és 1998-ban is az olaszoktól kaptak ki.

 

Anglia vb 2026 Norvégia
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