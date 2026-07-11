Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a norvég–angol ütközet!

M. B.M. B.
2026.07.11. 23:01
Címkék
Anglia vb 2026 Norvégia
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

Anglia vb 2026 Norvégia
Legfrissebb hírek

Vb 2026, negyeddöntő: Norvégia–Anglia 0–0

Foci vb 2026
35 perce

III. Károly vagy kreatív angol szurkoló tűnt fel a lelátón?

Foci vb 2026
35 perce

Egy viking már a helyszínen

Foci vb 2026
40 perce

Haaland, Kane és a többiek – megvannak a kezdőcsapatok a negyeddöntőre

Foci vb 2026
1 órája

Sem az angoloknak, sem a norvégoknak nem ment eddig európaiak ellen a kieséses meccseken

Foci vb 2026
2 órája

Miami készen áll

Foci vb 2026
3 órája

Jürgen Klopp-pal a főbb kérdésekben megegyezett a német szövetség

Német labdarúgás
3 órája

Guéhit a legnehezebb átjátszani

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik