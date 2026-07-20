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Joan Carrillo szerint megérdemelten nyert Spanyolország
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2026.07.20. 18:42
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Címkék
foci vb 2026
Spanyolország
spanyol válogatott
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Joan Carrillo: Spanyolország védekezésben a mezőny fölé nőtt
A Videotonnal 2015-ben bajnokságot nyerő spanyol szakember szerint honfitársai jó mentalitással játszották végig a vb-t.
foci vb 2026
Spanyolország
spanyol válogatott
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