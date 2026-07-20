Nemzeti Sportrádió

Joan Carrillo szerint megérdemelten nyert Spanyolország

2026.07.20. 18:42
Címkék
foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott
Foci vb 2026
1 órája

Joan Carrillo: Spanyolország védekezésben a mezőny fölé nőtt

A Videotonnal 2015-ben bajnokságot nyerő spanyol szakember szerint honfitársai jó mentalitással játszották végig a vb-t.

 

foci vb 2026 Spanyolország spanyol válogatott
Legfrissebb hírek

Videó: David Raya érme majdnem a kapu hálójában maradt

Foci vb 2026
13 perce

Ezen az útvonalon megy végig a spanyolok busza Madridban

Foci vb 2026
23 perce

Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat

Foci vb 2026
26 perce

„A fájdalom hatalmas, időbe telik, mire ez a seb begyógyul” – Messi az elvesztett vb-döntő után

Foci vb 2026
30 perce

„Tizenhat évvel később, amikor néhányatok még csak csecsemő volt, Spanyolország ismét világbajnok” – mondta a spanyol király

Foci vb 2026
40 perce

Messi a mesterséges intelligencia segítségével a „Csillagok között” kereste a választ az elbukott vb-döntő után

Foci vb 2026
46 perce

Teljes spanyol dominancia: a legtöbb Eb-, vb-, BL- és El-győzelem a 21. században

Foci vb 2026
55 perce

Még a madridi ünneplés előtt nézzük meg milyen buli volt a spanyolok buszán – videó

Foci vb 2026
1 órája