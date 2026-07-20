Teljes spanyol dominancia: a legtöbb Eb-, vb-, BL- és El-győzelem a 21. században

Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Egyéni
Csapat
Belépés
Nemzeti Sportrádió
🇪🇸 EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 🇪🇸✅El país con más Mundiales en el siglo XXI✅El país con más Eurocopas en el siglo XXI✅El país con más Champions en el siglo XXI✅El país con más Europa League en el siglo XXI#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/8TKvqdHJVi— Diario AS (@diarioas) July 20, 2026
🇪🇸 EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 🇪🇸✅El país con más Mundiales en el siglo XXI✅El país con más Eurocopas en el siglo XXI✅El país con más Champions en el siglo XXI✅El país con más Europa League en el siglo XXI#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/8TKvqdHJVi