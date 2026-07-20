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Messi a mesterséges intelligencia segítségével a „Csillagok között” kereste a választ az elbukott vb-döntő után
B. A. P.
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2026.07.20. 19:46
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Lamine Yamal
Lionel Messi
foci vb 2026
Lamine Yamal
Lionel Messi
foci vb 2026
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