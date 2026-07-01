Nemzeti Sportrádió

Félidőben két góllal vezet Mexikó

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 04:54
Címkék
foci vb 2026 Mexikó Ecuador
Foci vb 2026
30 perce

Mexikóváros megállt, a válogatott átrobogott Ecuadoron

Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.

 

foci vb 2026 Mexikó Ecuador
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