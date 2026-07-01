Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Félidőben két góllal vezet Mexikó
B. A. P.
0
Tetszik
2026.07.01. 04:54
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
Foci vb 2026
30 perce
Mexikóváros megállt, a válogatott átrobogott Ecuadoron
Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
0 Komment
Legfrissebb hírek
Kanada után Mexikó is továbbjutott a társházigazdák közül
Foci vb 2026
23 perce
Mexikóváros megállt, a válogatott átrobogott Ecuadoron
Foci vb 2026
30 perce
Videók: hatalmas gólt ragasztott az ecuadori kapuba Mexikó sztárja
Foci vb 2026
1 órája
Elkezdődött a Mexikó–Ecuador mérkőzés
Foci vb 2026
2 órája
Kylian Mbappé: Tisztában vagyunk vele, mit várnak tőlünk
Foci vb 2026
3 órája
4 órakor indul a találkozó
Foci vb 2026
3 órája
Később kezdődik a Mexikó–Ecuador találkozó
Foci vb 2026
3 órája
Franciaország szórja a gólokat; Mbappé megelőzte Klosét és Ronaldót – statisztika
Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik