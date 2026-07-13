Nemzeti Sportrádió

Erling Haaland hazaérkezett, és vitt magával szuvenírt is…

2026.07.13. 20:42
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Erling Haaland

 

foci vb 2026 vb 2026 Erling Haaland
Legfrissebb hírek

Hétfőn teljes létszámban edzett a francia válogatott

Foci vb 2026
8 perce

„Hosszú éveken át a tévében néztem Messit, nagyszerű, hogy végre játszhatok ellene”

Foci vb 2026
22 perce

„Katasztrofális” – a spanyol játékvezetés mérlege a világbajnokságon a statisztikus szerint

Foci vb 2026
57 perce

Az argentinok olyan mezben játszanak, amelyre az angolok nem szívesen emlékeznek

Foci vb 2026
1 órája

Egy vb-aranyat érő gól a múltból: Mario Götze ezen a napon hőssé vált

Foci vb 2026
2 órája

Lucas Digne jó vb-t fut, vissza is vásárolja a PSG

Foci vb 2026
2 órája

Ha Messi először játszik egy válogatott ellen, általában bejön neki

Foci vb 2026
3 órája

Xabi Alonso el tudja képzelni, hogy Spanyolország lesz a világbajnok

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik