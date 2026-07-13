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Erling Haaland hazaérkezett, és vitt magával szuvenírt is…
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2026.07.13. 20:42
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Erling Haaland
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vb 2026
Erling Haaland
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