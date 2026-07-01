Nemzeti Sportrádió

Érik a szenzáció, 1–0-ra vezet Kongó a szünetben!

M. B.M. B.
2026.07.01. 18:51
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 Kongói DK
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Kongói DK
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