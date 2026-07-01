Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Elkezdődött az Anglia–Kongói DK mérkőzés!
M. B.
0
Tetszik
2026.07.01. 18:00
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Kongói DK
Anglia
Fotó: Robert Cianflone
foci vb 2026
vb 2026
Kongói DK
Anglia
3 Komment
Legfrissebb hírek
Clémen Turpin európai társrekorder lesz a Kolumbia–Ghánán
Foci vb 2026
7 perce
Így ünnepelték Cipenga gólját London utcáin
Foci vb 2026
24 perce
Ezzel a góllal vezet a Kongói DK Anglia ellen – videó
Foci vb 2026
31 perce
Nagyot zuhant a német mezek ára
Foci vb 2026
32 perce
„Miattatok Norvégiában 14 napig berúghatnak az emberek anélkül, hogy bárki csúnyán nézne rájuk” – Stale Solbakken Elefántcsontpart kiejtése után
Foci vb 2026
48 perce
Vb 2026, a 16 közé jutásért: Anglia–Kongói DK 0–1
Foci vb 2026
1 órája
„Senkit sem érdekelt, amit tudok” – Bielsa feszült hangulatú sajtótájékoztatón búcsúzott Uruguaytól
Foci vb 2026
1 órája
Kongói drukker állt az angol szurkolói „vonat” élére
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik