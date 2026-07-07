„Az egész vb olyan, mintha az argentinoknak lenne szervezve”

Mosztafa ZIKO, az egyiptomi válogatott csalódott csatára a FIFA TV-nek a nagy fordulatot hozó Argentína–Egyiptom nyolcaddöntő után (3–2): – Az elejétől éreztük, hogy a játékvezető elfogult, nem hagyta, hogy legyőzzük Argentínát. Egy nemzet álmát és az egész mérkőzésen végzett munkánkat tette tönkre. Remélem, Argentína ezután megnyeri a világbajnokságot, az egész úgyis olyan, mintha nekik lenne szervezve. Sajnálom, hogy nem tudtuk boldoggá tenni az egyiptomi szurkolókat, mi mindent megtettünk a győzelemért.

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