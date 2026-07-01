Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Elkezdődött a Mexikó–Ecuador mérkőzés
B. A. P.
0
Tetszik
2026.07.01. 04:00
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
Foci vb 2026
2 órája
Vb legjobb 16 közé jutásért: Mexikó–Ecuador 2–0
Kanada után újabb társházigazda lép pályára a továbbjutás reményében.
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
0 Komment
Legfrissebb hírek
Félidőben két góllal vezet Mexikó
Foci vb 2026
1 perce
Kylian Mbappé: Tisztában vagyunk vele, mit várnak tőlünk
Foci vb 2026
1 órája
4 órakor indul a találkozó
Foci vb 2026
1 órája
Később kezdődik a Mexikó–Ecuador találkozó
Foci vb 2026
2 órája
Vb legjobb 16 közé jutásért: Mexikó–Ecuador 2–0
Foci vb 2026
2 órája
Franciaország szórja a gólokat; Mbappé megelőzte Klosét és Ronaldót – statisztika
Foci vb 2026
2 órája
Megvannak a kezdőcsapatok a Mexikó–Ecuador mérkőzésre
Foci vb 2026
3 órája
Mbappé-dupla és Olise-varázslat: Franciaország űrfutballal ejtette ki a svédeket
Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik