Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Mexikó–Ecuador mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 04:00
Címkék
foci vb 2026 Mexikó Ecuador
Foci vb 2026
2 órája

Vb legjobb 16 közé jutásért: Mexikó–Ecuador 2–0

Kanada után újabb társházigazda lép pályára a továbbjutás reményében.

 

foci vb 2026 Mexikó Ecuador
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