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Elkezdődött a második félidő!
M. B.
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2026.07.01. 19:08
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Címkék
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Anglia
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Kongói DK
Fotó: Getty Images
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!
foci vb 2026
Anglia
vb 2026
Kongói DK
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