Nemzeti Sportrádió

Egyelőre nincs gól Philadelphiában

M. B.M. B.
2026.07.04. 23:52
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foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Paraguay
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

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