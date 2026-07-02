David Alaba pályafutásában kiemelt helye van a spanyolok elleni mérkőzésnek

Bár klubszinten mindent megnyert a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes David Alaba, a válogatottal egyelőre a legutóbbi két Európa-bajnokságon elért nyolcaddöntő számára a csúcs. Most viszont pályafutása során először a világbajnokságon bizonyíthat, a ma esti, Spanyolország elleni mérkőzésen a tizenhat közé jutás a tét. Bár nem Ausztria a találkozó esélyese, a 34 éves védő a Marcának adott interjúban elmondta, milyen sokat jelent nekik ez az összecsapás.

„Nagyon sokat jelent nekünk ez a mérkőzés – kezdte Alaba. – Sok játékos évek óta dolgozott azért, hogy pályafutása során legalább egyszer pályára léphessen a világbajnokságon. Számomra is nagyon különleges ez a torna. A karrierem során sok mindent átéltem már, de a világbajnoki szereplés még hiányzott. Nagyon büszke vagyok rá, hogy csapatkapitányként vezethetem Ausztriát, ami egyúttal hatalmas felelősség is. Éppen ezért bár több nagy döntőn játszhattam, az én pályafutásomban is kiemelt szerepe van a Spanyolország elleni mérkőzésnek.”

Noha David Alaba öt év után távozik a Real Madridtól, ám jól ismeri a spanyol futballt, és azt sem tagadja, hogy a madridi évek miatt is különleges lesz számára az Eb-győztes elleni találkozó.

„Nagyon várom a mérkőzést – folytatta. – Sok játékost ismerek a spanyol válogatottból, az évek során jó néhányuk ellen futballoztam. Tudjuk, mennyire nehéz összecsapás vár ránk. Spanyolország a világ egyik legerősebb válogatottja, és a torna egyik legnagyobb esélyese. Azért jöttünk a világbajnokságra, hogy ilyen találkozókon szerepeljünk. Nagyon elszántak vagyunk, nem is lehet más célunk, mint a győzelem. Tudjuk, hogy ehhez a maximumot kell nyújtanunk, de a futballban bármi megtörténhet.”

David Alaba azt is elmondta, hogy Ralf Rangnick érkezése után állt össze igazán az osztrák válogatott. A 68 éves német edző 2022 áprilisában vette át a csapat irányítását, amely a 2024-es Eb-n első helyen jutott tovább a csoportjából, megelőzve Franciaországot, Hollandiát és Lengyelországot. Más kérdés, hogy utána a Törökország elleni nyolcaddöntőben 2–1-re kikapott Ausztria. Az pedig egyértelműen Ralf Rangnick érdeme, hogy Ausztria 1998 után ismét kijutott a vb-re, úgy, hogy a selejtezőcsoportban 22 gólt szerezve utasította maga mögé Bosznia-Hercegovinát, Romániát, Ciprust és San Marinót.

„A szövetségi kapitánynak hatalmas szerepe van abban, hogy most itt tartunk, és ennyire versenyképes válogatottunk van – folytatta David Alaba. – Korábban is tehetséges csapatunk volt, de hiányzott az a bizonyos plusz, a megfelelő mentalitás és a hit. Ralf irányításával rengeteget fejlődtünk, nélküle nem jutottunk volna ki a világbajnokságra. Csapatkapitányként én is igyekszem minél többet segíteni a fiataloknak. Szép jövő előtt áll a válogatott, és a cél az, hogy a jövőben megszilárdítsuk a helyünket a nagy tornákon, és rendszeres vb-szereplőkké váljunk.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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