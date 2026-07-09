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Mbappé tábornokot éltetik a franciák a meccs előtt
VÉGH JÁNOS
• Foxborough
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2026.07.09. 21:24
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Marokkó
Franciaország
v
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vb 2026
Marokkó
Franciaország
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