Brazília 2006-tól az egyenes kieséses szakaszban mindig kiesik az első európai ellenféllel szemben

A brazil válogatott több sorozatot is folytatott ezen a vb-n, pozitív és negatív előjelű szériát is. 1982-től kezdve mindig csoportelsőként jut tovább az első körben, és ez most is így volt. Valamint az a sorozat is folytatódott, hogy az egyenes kieséses szakaszban 1994-től számolva mindig megnyerni az első meccsét – ezúttal Japán ellen. Viszont a norvégok elleni vasárnapi vereséggel 1990 óta először fordul elő, hogy Brazília nem jut be a legjobb nyolc közé sem a vb-n. Hasonlóság, hogy 1990-ben is Skóciával volt egy csoportban, és csoportelsőként jutott tovább, majd 1–0-ra kikapott Argentínától.

Azóta viszont mindig – leszámítva az 1994-est és a 2002-es, melyet megnyert – európai csapattal szemben búcsúzott, ráadásul az elmúlt húsz évben rögtön az első európai ellen, amely az egyenes kieséses szakaszban szembejött.

2006-ban Franciaország (negyeddöntő), 2010-ben Hollandia (negyeddöntő), 2014-ben Németország (elődöntő), 2018-ban Belgium (negyeddöntő), 2022-ben Horvátország (negyeddöntő), 2026-ban Norvégia (nyolcaddöntő) volt a brazilok első európai ellenfele a kieséses szakaszban, és mindegyikkel szemben alulmaradt.

Sőt összességében is elmondhatjuk, Brazília az 1994-es tornától számítva csak európai csapattól kapott ki világbajnoki meccsen, az említettek mellett 1998-ban volt még egy veresége – a Franciaország elleni döntőben kapott ki 3–0-ra.