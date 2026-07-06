Nemzeti Sportrádió

Joseph a világbajnokság után ismét a Fradival edz – készül a Vojvodina ellen

P. K.P. K.
2026.07.06. 10:21
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Joseph vasárnap újra a Fradival edzett (Fotó: fradi.hu)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Lenny Joseph Haiti Ferencváros
A másfél hete még a világbajnokságon szerepelt haiti válogatott Lenny Joseph vasárnap már újra a Ferencvárossal edzett.

 

„Újra velünk! A világbajnokságot megjárt Lenny Joseph visszatért csapatunkhoz” – adta hírül vasárnap a Ferencváros labdarúgócsapata a Facebook-oldalán.

A párizsi születésű, 25 éves Joseph júniusban mutatkozott be Haiti válogatottjában, és a vb csoportkörében mind a három meccsen pályára is lépett a karibi csapatban, Skócia és Brazília ellen csereként, Marokkó ellen kezdőként. Egyik mérkőzést sem játszotta végig, összesen 118 percet töltött a pályán, és Marokkó ellen sarkazott egy gólt, amit végül Bunu kapus öngóljaként könyveltek el, mert az ő hátáról pattant a kapuba a labda.

Haiti magyar idő szerint június 25-én, hajnalban búcsúzott a vb-től, miután a harmadik csoportmeccsét is elveszítette, Joseph pedig vasárnap visszatért a Ferencvároshoz, hiszen az FTC-re ezen a héten már tétmeccs vár. Csütörtökön 20 órától az Európa-liga selejtezőjében a szerb Vojvodina vendégeként lép pályára Borbély Balázs vezetőedző együttese, és a csatár is tagja az FTC El-keretének. 

A világbajnokságon rajta kívül még két NB I-es játékos szerepelt, de mindegyikük válogatottja búcsúzott már a tornától. A csoportkörben Jordánia ellen gólt is szerző, győri Nadir Benbuali a 32 között esett ki Algériával a hétvégén, míg Zöld-foki-szigetek szintén a 32 között búcsúzott a múlt héten Argentínával szemben, a Puskás Akadémia középpályásával, Laros Duartéval a soraiban.

 

 

 

 

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