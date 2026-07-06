A Veszprém hosszabbított a főtámogatójával

A One Magyarország 2025 eleje óta a csapat névadója, és fél évvel később a klub csarnoka is felvette a telekommunikációs vállalat nevét. A felek a One Magyarorszát hétfői sajtóközleménye szerint újabb egy évvel meghosszabbították az együttműködést.

A sajtóközlemény beszámolt arról is, hogy az átigazolási időszakban három meghatározó játékossal erősített a klub. A kapuba a világ egyik legjobbjaként számontartott dán Emil Nielsen érkezett, aki páratlan sikersorozatot tudhat maga mögött: olimpiai, világ- és Európa-bajnok, valamint kétszeres Bajnokok-Ligája győztes játékos. A beálló poszton a dán válogatottal minden jelentős nemzetközi címet elhódító, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lukas Jørgensen csatlakozik a kerethez. A 2024-es párizsi olimpia álomcsapatába is beválasztott játékost posztja egyik legkiemelkedőbb fiatal kézilabdázójaként tartják számon. A jobbszélre a 2024-es Év magyar férfi kézilabdázójának választott Imre Bence érkezik. A fiatal szélső meghatározó szerepet tölt be a magyar válogatottban, nemzetközi szinten is jelentős tapasztalatot szerzett, és a magyar kézilabda egyik legígéretesebb tehetsége.

„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a One Magyarország bizalma töretlen klubunk felé, és továbbra is névadó partnerként áll csapatunk mellett. Ez a stratégiai együttműködés nemcsak stabilitást és kiszámíthatóságot jelent klubunk számára, hanem egyben visszaigazolása annak a közös munkának is, amelyet az elmúlt években együtt végeztünk. Nagyra értékeljük partnerünk elkötelezettségét, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is a legmagasabb célokért küzdjünk, miközben a klub minden területén – a felnőttcsapattól az utánpótlásig – folytatjuk az építkezést. Bízunk benne, hogy közös történetünk a következő évben is újabb sikerekkel és emlékezetes pillanatokkal gazdagodik” – nyilatkozta Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

„A One egy olyan közösség mellett kötelezte el magát, amelynek működését ugyanazok az értékek határozzák meg, mint a vállalatot: a kiválóságra törekvés, a folyamatos fejlődés, az összetartás és a hosszú távú gondolkodás. Az elmúlt két év bebizonyította, hogy közösen képesek vagyunk értéket teremteni a sportban és azon túl is. Büszkék vagyunk arra, hogy a One név továbbra is Magyarország egyik legsikeresebb férfi kézilabdaklubjával és annak otthonával forr össze, és együtt dolgozhatunk a következő sikerekért. Külön öröm számunkra, hogy részesei lehettünk annak, hogy a klub ilyen kiemelkedő játékosokkal erősítette meg a keretét. Izgatottan várjuk, hogy ez a csapat milyen új sikereket érhet el a következő szezonban” – mondta Bányai Tamás, One Magyarország vezérigazgatója.