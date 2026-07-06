Brit Nagydíj: „A világbajnokság újra nyílt” – nemzetközi sajtóvisszhang

Spanyolország
Mundo Deportivo: „Óriási dráma Silverstone-ban és Leclerc-győzelem: a világbajnokság újra nyílt. Charles legyőzte Russellt és Hamiltont egy olyan napon, mely kiválóan végződhetett volna az éllovas (Antonelli) számára, ám végül egy technikai probléma tönkretette versenyét, miközben a monacói pilótát üldözte.”
Sport: „Leclerc győzött Silverstone-ban egy őrült finálé végén... A barcelonai után újabb technikai probléma pecsételte meg Kimi Antonelli sorsát, amikor Leclerc-rel küzdött a győzelemért, ám az olasznak így is maradt 25 pont előnye az összetettben csapattársával, George Russell-lel szemben.”
As: „Egy borzalmas finálé, mely után Leclerc ünnepelhetett. A Ferrari pilótája nyerte a futamot, mely a biztonsági autó mögött zárult Verstappen kicsúszása miatt. Antonelli drámája: nem szerzett pontot és Russell közelebb férkőzött hozzá... Két drámai fordulat miatt egy izgalmasnak ígérkező csata katasztrófává vált a nézők számára. Az első csavar Antonelli végét jelentette, a második pedig a biztonsági autó megjelenését okozta Verstappen kicsúszása miatt.”
Marca: „A káosz versenye: Kiminek technikai gondja akadt, Verstappen pedig kicsúszott, egyaránt dobogós pozícióban. Charles Leclerc nyerte a Brit nagydíjat lenyűgöző teljesítménnyel, maga mögött hagyva Kimi Antonellit, Lewis Hamiltont és mindenki mást.”
Anglia
Daily Mail: „Charles Leclerc először nyert Silverstone-ban, miközben az izgalmas Brit Nagydíj a biztonsági autó mögött zárult, miután a verseny hajrájában Max Verstappennek balesete volt és Kimi Antonelli katasztrofális utolsó tíz kört szenvedett el.”
Telegraph: „A rekordot jelentő 175 ezer fős nézősereg dühös lett, miután nem láthatott izgalmas finálét, mert a Brit Nagydíj bizarr véget ért a biztonsági autó mögött.”
The Sun: „Charles Leclerc nyerte a kaotikus Brit Nagydíjat, miközben Lewis Hamiltonnak sokba került az öt másodperces büntetés.”
The Guardian: „Charles Leclerc drámai végjáték után győzött a Brit Nagydíjon, Silverstone-ban, ahol a bajnokságban vezető Kimi Antonelli az első helyért zajló küzdelemből kiesett és a 16. helyen zárt technikai probléma miatt. Leclerc végül biztonsági autós körülmények között nyert, megelőzve a Mercedest vezető George Russellt és csapattársát, Lewis Hamiltont.”
Olaszország
Gazzetta dello Sport: „Leclerc Silverstone királya! Győzött Russell és Hamilton előtt. Antonelli: motorhiba, büntetés, 16. hely.”
Tuttosport: „A Ferrari győzelmet ünnepelt Silverstone-ban! Charles Leclerc végzett az élen, fontos sikert aratva a Ferrarinak. Az olasz Kimi Antonellinek nem volt esélye, pedig minden erejével küzdött, hogy legyőzze a Ferrari pilótáját, de egy probléma az autójával arra kényszerítette, hogy feladja a győzelmet és csak egy 16. hely jött össze neki.”
Corriere della Sera: „A bajnokság éllovasa (Antonelli) extrém gyors volt boxkiállása után és már közel volt a vezető Leclerchez, de az autója cserbenhagyta, és csak a 16. helyen zárt.”
Svájc
Blick: „Micsoda Nagydíj! És micsoda siker az Audinak. Hét pont nélküli verseny után, Gabriel Bortoleto végre ismét a legjobb tíz között zárt. Négy pont járt a lelkes küzdelemért... Rémálomszerű szezon Hülkenbergnek.”
Berner Zeitung: „Charles Leclerc első győzelmének örülhetett Silverstone-ban, ahol George Russellt és Lewis Hamiltont előzte meg. A pontversenyben vezető Kimi Antonelli csak a 16. lett.”
Ausztria
Kronen Zeitung: „A Brit Nagydíjon drámai végjáték után Charles Leclerc, a Ferrari pilótája első győzelmét ünnepelhette a szezonban. A monacói versenyző profitált a bajnoki listavezető Kimi Antonelli problémáiból, aki a második helyen haladt és frissebb gumijain jó esélye volt a győzelemre, de néhány körrel a vége előtt versenyének érdemi része véget ért Silverstone-ban.”
Der Standard: „Charles Leclerc (Ferrari) viharos és fordulatos versenyt nyert meg Silverstone-ban. A monacói pilóta George Russell (Mercedes) és csapattársa, Lewis Hamilton előtt diadalmaskodott. A világbajnoki éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) technikai gondjai miatt a másodikról visszacsúszott a 16. helyre.”
Salzburger Nachrichten: „Dráma vette körül Antonellit és Verstappent: Leclerc ünnepelhetett győzelmet rekord nézősereg előtt... A 19 éves olasz Antonelli, aki szombaton megnyerte a sprintfutamot, közelített Leclerc-re, mielőtt technikai hibája adódott és végül pont nélkül maradt.”
Oe24: „Hatalmas ünnep a Ferrarinak, Charles Leclerc 2024 óta első versenyét nyerte. A tragikus hős Kimi Antonelli volt, aki rengeteg pozíciót bukott el technikai probléma miatt, kevéssel azelőtt, hogy Verstappen kicsúszása és ütközése izgalmakat hozott a verseny utolsó szakaszába.”
Franciaország
L'Équipe: „A Ferrari kevéssel bukta el a kettős győzelmet, de George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton előtt tudott célba érni. Kimi Antonellit (Mercedes) technikai probléma hátráltatta és csak 16. lett... Charles Leclerc 2024 októbere óta várt erre. Most közel két év után ünnepelhetett győzelmet egy izgalmas versenyen, ami meglepő eredményt hozott.”
Le Parisien: „Lewis Hamilton hazai pályán, Charles Leclerc legyőzte ferraris csapattársát. Három héttel azután, hogy a brit pilóta Barcelonában első győzelmét aratta az olasz csapatban, a monacói versenyző közel kétéves diadalmentes időszakot zárt le, mely során 37 versenyen nem tudott győzni. És mindezt Silverstone-ban, hétszeres világbajnok csapattársa kedvenc pályáján.”