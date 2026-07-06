Brit Nagydíj: „A világbajnokság újra nyílt” – nemzetközi sajtóvisszhang

As: „Egy borzalmas finálé, mely után Leclerc ünnepelhetett. A Ferrari pilótája nyerte a futamot, mely a biztonsági autó mögött zárult Verstappen kicsúszása miatt. Antonelli drámája: nem szerzett pontot és Russell közelebb férkőzött hozzá... Két drámai fordulat miatt egy izgalmasnak ígérkező csata katasztrófává vált a nézők számára. Az első csavar Antonelli végét jelentette, a második pedig a biztonsági autó megjelenését okozta Verstappen kicsúszása miatt.”

Marca: „A káosz versenye: Kiminek technikai gondja akadt, Verstappen pedig kicsúszott, egyaránt dobogós pozícióban. Charles Leclerc nyerte a Brit nagydíjat lenyűgöző teljesítménnyel, maga mögött hagyva Kimi Antonellit, Lewis Hamiltont és mindenki mást.”

Anglia

Daily Mail: „Charles Leclerc először nyert Silverstone-ban, miközben az izgalmas Brit Nagydíj a biztonsági autó mögött zárult, miután a verseny hajrájában Max Verstappennek balesete volt és Kimi Antonelli katasztrofális utolsó tíz kört szenvedett el.”

Telegraph: „A rekordot jelentő 175 ezer fős nézősereg dühös lett, miután nem láthatott izgalmas finálét, mert a Brit Nagydíj bizarr véget ért a biztonsági autó mögött.”

The Sun: „Charles Leclerc nyerte a kaotikus Brit Nagydíjat, miközben Lewis Hamiltonnak sokba került az öt másodperces büntetés.”

The Guardian: „Charles Leclerc drámai végjáték után győzött a Brit Nagydíjon, Silverstone-ban, ahol a bajnokságban vezető Kimi Antonelli az első helyért zajló küzdelemből kiesett és a 16. helyen zárt technikai probléma miatt. Leclerc végül biztonsági autós körülmények között nyert, megelőzve a Mercedest vezető George Russellt és csapattársát, Lewis Hamiltont.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „Leclerc Silverstone királya! Győzött Russell és Hamilton előtt. Antonelli: motorhiba, büntetés, 16. hely.”

Tuttosport: „A Ferrari győzelmet ünnepelt Silverstone-ban! Charles Leclerc végzett az élen, fontos sikert aratva a Ferrarinak. Az olasz Kimi Antonellinek nem volt esélye, pedig minden erejével küzdött, hogy legyőzze a Ferrari pilótáját, de egy probléma az autójával arra kényszerítette, hogy feladja a győzelmet és csak egy 16. hely jött össze neki.”

Corriere della Sera: „A bajnokság éllovasa (Antonelli) extrém gyors volt boxkiállása után és már közel volt a vezető Leclerchez, de az autója cserbenhagyta, és csak a 16. helyen zárt.”

Svájc

Blick: „Micsoda Nagydíj! És micsoda siker az Audinak. Hét pont nélküli verseny után, Gabriel Bortoleto végre ismét a legjobb tíz között zárt. Négy pont járt a lelkes küzdelemért... Rémálomszerű szezon Hülkenbergnek.”

Berner Zeitung: „Charles Leclerc első győzelmének örülhetett Silverstone-ban, ahol George Russellt és Lewis Hamiltont előzte meg. A pontversenyben vezető Kimi Antonelli csak a 16. lett.”

Ausztria

Kronen Zeitung: „A Brit Nagydíjon drámai végjáték után Charles Leclerc, a Ferrari pilótája első győzelmét ünnepelhette a szezonban. A monacói versenyző profitált a bajnoki listavezető Kimi Antonelli problémáiból, aki a második helyen haladt és frissebb gumijain jó esélye volt a győzelemre, de néhány körrel a vége előtt versenyének érdemi része véget ért Silverstone-ban.”