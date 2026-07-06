Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: lemondott a dél-koreai szövetség elnöke

2026.07.06. 09:58
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Csung Mong Gyu távozik posztjáról (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Csung Mong Gyu
Chung Monggyu lemondott a Koreai Köztársaság Labdarúgó Szövetségének elnöki posztjáról, mert válogatottjuk már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságon.

„Voltak időszakok, amikor megfeleltem az elvárásoknak és olyanok is, amikor csalódást okoztam. Minden siker a játékosainknak és a szurkolóinknak köszönhető, minden hiba pedig az én felelősségem. Meggyőződésem, hogy a dél-koreai labdarúgás legyőzi a nehézségeket, és ismét nagy magasságokba emelkedik” – mondta Csung Mong Gyu, aki 2013 óta töltötte be a tisztséget.

A dél-koreaiak a vb-n előbb 2–1-re legyőzték Csehországot, majd a társházigazda Mexikótól és a Dél-afrikai Köztársaságtól is 1–0-ra kikaptak, így nem jutottak tovább.

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Az Ázsiai Labdarúgó-szövetséghez tartozó csapatok 29 mérkőzést játszottak és mindössze három győzelmet arattak a világbajnokságon. A kilenc válogatott közül csak Ausztrália és Japán jutott tovább a csoportkörből, de a kieséses szakasz első fordulójában kiesett.

foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Csung Mong Gyu
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