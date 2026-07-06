Vb 2026: lemondott a dél-koreai szövetség elnöke

„Voltak időszakok, amikor megfeleltem az elvárásoknak és olyanok is, amikor csalódást okoztam. Minden siker a játékosainknak és a szurkolóinknak köszönhető, minden hiba pedig az én felelősségem. Meggyőződésem, hogy a dél-koreai labdarúgás legyőzi a nehézségeket, és ismét nagy magasságokba emelkedik” – mondta Csung Mong Gyu, aki 2013 óta töltötte be a tisztséget.

A dél-koreaiak a vb-n előbb 2–1-re legyőzték Csehországot, majd a társházigazda Mexikótól és a Dél-afrikai Köztársaságtól is 1–0-ra kikaptak, így nem jutottak tovább.