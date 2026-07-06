Carlo Ancelotti az elmúlt 36 év legrosszabb vb-szereplése ellenére megdicsérte a brazil válogatottat
„Csalódottak vagyunk. Nem játszottunk látványosan, de jól szerepeltünk ezen a vb-n. Nem érdemeltünk vereséget” – kezdte Carlo Ancelotti, miután csapata 1990 óta először nem lesz ott a világbajnokság negyeddöntőjében.
Az olasz szakember dicsérte a szervezett védekezése mellett hatékonyan, magasan letámadó norvég válogatottat. Saját jövőjével kapcsolatban teljesen magabiztos volt és már a folytatásról is szót ejtett.
„Folytatjuk a megkezdett munkát, új ötleteket hozunk be, megpróbálunk megoldásokat keresni a problémáinkra. A futball, a sport ilyen. Időnként a fájdalmat, a vereséget is meg kell emészteni. Ebből a sikertelenül megvívott mérkőzésből építkezni tudunk a jövőben” – emelte ki.
„Remek tapasztalat volt számunkra ez a vb, nehéz meccseket vívtunk meg a csoportban” – mondta a Brazília mellett Marokkó, Skócia és Haiti alkotta négyes kapcsán.
„A labda magas arányú birtoklásával és sok türelemmel lehetett megnyerni a mérkőzést. A támadóink kivárták, mire eljön az alkalom, hogy betalálhassanak. Nem lepett meg, hogy a brazilok ennyire hagytak minket labdához jutni, ha pedig az nálunk volt, igyekeztünk nem rossz pillanatban elhagyni azt” – értékelt Norvégia szövetségi kapitánya, Stale Solbakken.
„Erling Haaland meccseket nyer nekünk, ugyanakkor a norvég futball legnagyobb sikeréből mindenki kivette a részét. Szeretném megdicsérni a játékosaimat, tökéletesen hajtották végre azt, amit a mérkőzésre elterveztünk. Nem feledjük el azonban, hogy akár máshogy is alakulhatott volna” – véli a kapitány, akinek mindegy, hogy válogatottjának a negyeddöntőben Mexikó vagy Anglia lenne jobb ellenfél.
A sajtótájékoztató végén megkérdezték a norvég kapitányt, mit szól ahhoz, hogy a FIFA egy évre felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását.
„Nem a legjobb döntés. A piros lap eltiltást jelent. Mi lesz, ha jól is játszik majd a mérkőzésen, vagy gólt is szerez? És mi lesz más mérkőzéseken, ha valaki pirosat kap. Innentől azok is visszavonhatók lesznek? Rossz, rossz, rossz, rossz, rossz döntés!”