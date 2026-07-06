Carlo Ancelotti az elmúlt 36 év legrosszabb vb-szereplése ellenére megdicsérte a brazil válogatottat

„Csalódottak vagyunk. Nem játszottunk látványosan, de jól szerepeltünk ezen a vb-n. Nem érdemeltünk vereséget” – kezdte Carlo Ancelotti, miután csapata 1990 óta először nem lesz ott a világbajnokság negyeddöntőjében.

Az olasz szakember dicsérte a szervezett védekezése mellett hatékonyan, magasan letámadó norvég válogatottat. Saját jövőjével kapcsolatban teljesen magabiztos volt és már a folytatásról is szót ejtett.

„Folytatjuk a megkezdett munkát, új ötleteket hozunk be, megpróbálunk megoldásokat keresni a problémáinkra. A futball, a sport ilyen. Időnként a fájdalmat, a vereséget is meg kell emészteni. Ebből a sikertelenül megvívott mérkőzésből építkezni tudunk a jövőben” – emelte ki.

„Remek tapasztalat volt számunkra ez a vb, nehéz meccseket vívtunk meg a csoportban” – mondta a Brazília mellett Marokkó, Skócia és Haiti alkotta négyes kapcsán.