Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti az elmúlt 36 év legrosszabb vb-szereplése ellenére megdicsérte a brazil válogatottat

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• New York
2026.07.06. 01:53
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Carlo Ancelotti a kiesés ellenére dicsérte a brazil válogatottat (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília Norvégia Carlo Ancelotti
Miután Norvégia 2–1-re legyőzte és kiejtette Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány válogatottja vb-n nyújtott teljesítményét dicsérte.

„Csalódottak vagyunk. Nem játszottunk látványosan, de jól szerepeltünk ezen a vb-n. Nem érdemeltünk vereséget” – kezdte Carlo Ancelotti, miután csapata 1990 óta először nem lesz ott a világbajnokság negyeddöntőjében.

Az olasz szakember dicsérte a szervezett védekezése mellett hatékonyan, magasan letámadó norvég válogatottat. Saját jövőjével kapcsolatban teljesen magabiztos volt és már a folytatásról is szót ejtett.

Folytatjuk a megkezdett munkát, új ötleteket hozunk be, megpróbálunk megoldásokat keresni a problémáinkra. A futball, a sport ilyen. Időnként a fájdalmat, a vereséget is meg kell emészteni. Ebből a sikertelenül megvívott mérkőzésből építkezni tudunk a jövőben”  – emelte ki.

„Remek tapasztalat volt számunkra ez a vb, nehéz meccseket vívtunk meg a csoportban” – mondta a Brazília mellett Marokkó, Skócia és Haiti alkotta négyes kapcsán.

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„A labda magas arányú birtoklásával és sok türelemmel lehetett megnyerni a mérkőzést. A támadóink kivárták, mire eljön az alkalom, hogy betalálhassanak. Nem lepett meg, hogy a brazilok ennyire hagytak minket labdához jutni, ha pedig az nálunk volt, igyekeztünk nem rossz pillanatban elhagyni azt” – értékelt Norvégia szövetségi kapitánya, Stale Solbakken.

„Erling Haaland meccseket nyer nekünk, ugyanakkor a norvég futball legnagyobb sikeréből mindenki kivette a részét. Szeretném megdicsérni a játékosaimat, tökéletesen hajtották végre azt, amit a mérkőzésre elterveztünk. Nem feledjük el azonban, hogy akár máshogy is alakulhatott volna” – véli a kapitány, akinek mindegy, hogy válogatottjának a negyeddöntőben Mexikó vagy Anglia lenne jobb ellenfél.

A sajtótájékoztató végén megkérdezték a norvég kapitányt, mit szól ahhoz, hogy a FIFA egy évre felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását.

Nem a legjobb döntés. A piros lap eltiltást jelent. Mi lesz, ha jól is játszik majd a mérkőzésen, vagy gólt is szerez? És mi lesz más mérkőzéseken, ha valaki pirosat kap. Innentől azok is visszavonhatók lesznek? Rossz, rossz, rossz, rossz, rossz döntés!”

foci vb 2026 Brazília Norvégia Carlo Ancelotti
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