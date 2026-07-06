Carlo Ancelotti elmondta, Vinícius Júnior nincs az első öt legjobb büntetőlövő opció között

Mint ismert, a 14. percben Brazília tizenegyeshez jutott. A labda mögé azonban sokak meglepetésére nem Vinícius Júnior állt, hanem Bruno Guimaraes, aki végül nem tudta értékesíteni a tizenegyest.

„Elvégeztünk néhány statisztikai elemzést, és Raphinha volt a legjobb. A rendelkezésre álló játékosok közül a legjobb Neymar volt, utána Igor Thiago, majd Bruno Guimaraes, végül Martinelli. Véleményünk szerint Bruno volt a legjobb a pályán.” – indokolta döntését Carlo Ancelotti, tehát Vinícius Júnior nem volt az öt legjobb között. A Real Madrid sztárja eddig 19 büntetőt lőtt, ebből 13-at értékesített, ami 67 százalékos hatékonyság. A brazil válogatottban három tizenegyest vállalt, ebből kettőt kihagyott, legutóbb Venezuela ellen 2024-ben nem talált be.

Guimaraes a norvég meccset megelőzően három tizenegyest vállalt, mindhármat értékesítette. A válogatottban még nem rúgott büntetőt.