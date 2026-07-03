Auf Wiedersehen! – Thury Gábor jegyzete

Erősen kritizálta az internet népe Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt, miután Németország tizenegyesrúgásokkal kiesett Paraguayjal szemben a labdarúgó-világbajnokságon. Nem egy vélemény szerint a laptopján próbálja átadni a tudását, márpedig a labdarúgás maga az élet, nem lehet csak számokra, várható értékekre redukálni. Mondjuk, azon magam is meglepődtem, hogy a dél-amerikaiak gólja után ő és stábja a laptopjára meredt, ahelyett, hogy szóban helyretette volna a bal oldali védelmet…

Ez már a harmadik vb, amelyen a németek nem jutnak a 16 közé, a mostani kudarcot követően Lothar Matthäus azt mondta, Jürgen Kloppot kellene kinevezni. Ezzel párhuzamosan a német szövetség meghallgatta Nagelsmann beszámolóját, s ugyan van kis ködösítés, hogy némi rábeszélésre maga kérte-e három év után a felmentését vagy a testület aprópénznek éppenséggel nem mondható hétmillió euróval olajozta a folyamatot, végül a felállt a kispadról.

Sokan állítják, a német válogatott jó ideje elvesztette identitását, karakterét, amelynek okát részben abban látják, hogy a nemzeti együttesben egyre kevesebb az „echte” német a bevándorló gyökerű labdarúgókkal szemben. Erre ellenpéldaként Didier Deschamps együttesét mondanám, amelyben kevés az olyan francia, akinek ősei már az 1789-es forradalom idején is Frankhonban éltek, a válogatott mégis remekel. Fontosabb, hogy a játékosként és szakvezetőként is világbajnok Deschamps 2012 óta, azaz tizennégy éve tölti be a szövetségi kapitányi posztot.

Sepp Herberger, Helmut Schön több mint tíz évet kapitánykodtak, de Jupp Derwall, Franz Beckenbauer, Berti Vogts is legalább hat évig dolgozhatott, vb- vagy Eb-aranyat nyertek, ez rajtuk kívül a tizenöt évig szakvezető Joachim Löwnek sikerült. Erich Ribbeck, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann együttese nem végzett első helyen, Löw óta gyakorlatilag néma csend.

A közvélemény most Jürgen Kloppért kiállt, ám mintha egy dolog a feledés homályába veszne: a Liverpoollal csodákat tevő szakembernek négy év kellett, hogy 2019-ben trófeát vigyen a Mersey partjára. Gyanítható, ha megbicsaklik a csapat és nincs hosszú távú bizalom, üljön bárki a kispadon, hamar elküldik.

Auf Wiedersehen!

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