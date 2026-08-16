Szabadulószobában is otthonos – Malonyai Péter jegyzete

Ugyanakkor nincs mit csodálkozni azon, hogy ha rajta múlik, kevés szó esik róla, tudja, és mondják is neki, hiányzik belőle a csibészség. Meglehet, de kollégámnak, Galambos Dánielnek adott interjújából kiderül, hogy nem igazán „modern” gyerek. Ez reményteljes, hiszen ragaszkodik a családjához, hálás, hogy a szülei mindmáig igyekeznek megadni neki mindent, ami tőlük telik. Pedig – ezt már én mondom – a legtöbbet már megtették: tisztelettudó, két lábbal a földön álló ifjút bocsátottak útjára.

Hogy éppen Pakson reményteljes center, sokaknál előrevetíti, itt a jövő gólkirálya, hiszen korábban Hahn János, Ádám Martin, Varga Barnabás, Böde Dániel is elnyerte a címet Bognár György és a paksi társak közreműködésével. Ezt persze elvárni lehetetlen, mindenesetre nem lenne meglepetés.

Nekünk persze könnyű, csak figyelnünk kell, legfeljebb kívánni neki, a terhet ő cipeli. A vágyaiét is, hiszen el sem tudja képzelni, hogy ne jusson el valamikor álmai városába, New Yorkba. Én is biztos vagyok benne, hiszen aki otthon van egy szabadulószobában, annak szinte smafu elrepülni 7007 kilométerre, tizenvalahány órát a levegőben töltve.

Azt pedig csak remélem, hogy csupán ideiglenesen hagyta abba egyetemi tanulmányait, rengeteg szituációt kínál az élet, amikor a fej a megoldás.

Nem csak a kapu előtt.

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