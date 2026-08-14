Nemzeti Sportrádió

Meghálálta – Bodnár Zalán jegyzete

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.08.14. 23:06
Címkék
NS-jegyzet jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény Európa-liga

A norvég labdarúgók az idén többször is elkápráztatták a világot. Még a tavasszal a Bodö/Glimt szinte csupa hazai játékossal menetelt a Bajnokok Ligájában a 16 (és kevés híján a nyolc) közé, búcsúztatva az előző évi döntős Internazionalét is, majd a nyári világbajnokságon a válogatott kiejtette Brazíliát, és játszhatott negyeddöntőt. A mi NB I-ünknek is van évek óta norvég légiósa – de mintha nem mindig értékelnék annyira, mint amennyire megérdemli.

Öt éve, 2021 nyarán a kölcsönből visszatérőkkel együtt 15 új játékos került a Ferencvároshoz, köztük volt Stjepan Loncar, Marquinhos, Fortune Bassey, Zseljko Gavrics, Anderson Esiti és Ryan Mmaee is. Ebből a 15 új érkezőből már csak egy szerepel a jelenlegi keretben is – a norvég Kristoffer Zachariassen. Aligha hittük, hogy éppen ő marad a legtovább. Az első idénye után különösen nem, akkor nem hagyott mély nyomot a játéka a szurkolókban, inkább csalódásként lehetett értékelni a teljesítményét. Aztán második ferencvárosi idénye elején rögtön „berúgta az ajtót”, kulcsembere lett a csapatnak, középpályásként az idény valamennyi sorozatát figyelembe véve 13 gólt szerzett, ebből ötöt a nemzetközi porondon. Már ott tartunk, hogy 76 európai kupameccset számlál zöld-fehérben, ezeken 17 gól és 12 gólpassz fűződik a nevéhez, a Slovan, a Crvena zvezda, a Monaco, a Fiorentina, a Salzburg és a Ludogorec ellen is betalált. Most, a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező visszavágóján gólt és gólpasszt sem jegyzett, mégis elévülhetetlen érdemei voltak az egyenlítő, és így továbbjutást jelentő találat elérésében: Cadu szöglete után a rövid sarokra berobbanása és fejjel csúsztatása kellett ahhoz, hogy a lengyelek játékosa a saját kapujába juttassa a labdát.

Eléggé jellemzi ez a gól Zachariassent: a statisztikákba nem került be ez a mozdulata, mégis ez döntötte el a párharcot. Mondhatjuk úgy is: kicsit „radar alatt” játszik, miközben rendkívül hasznosan. Nem csoda, hogy így fogalmazott róla lapunknak csapattársa, Corbu Máriusz a lengyelországi mérkőzés után: „Sokaknak talán nem tűnik fel Kristoffer játékának hasznossága, mert nem az a típus, aki látványos dolgokat csinál vagy végigcselezi a pályát. Viszont aki ért a futballhoz, pontosan tudja, hogy követendő példa, amit csinál.” 

A norvég játékos pedig azt mondta: „Hiszem, hogy ha folyamatosan olyan keményen dolgozol, ahogyan csak bírsz, és mindig a lehető legtöbbet adod magadból, azt előbb-utóbb meghálálja a futball.”

Ezt, mondjuk, a Górnik-meccs kapcsán fogalmazta meg – de érvényes egész eddigi ferencvárosi pályafutására is. 

Valóban meghálálta.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Kristoffer Zachariassen a nagy pillanatok embere

Corbu Máriusz: Számomra ő példakép. Sokaknak talán nem tűnik fel játékának hasznossága, mert nem az a típus, aki látványos extrát mutat vagy végigcselezi a pályát.

„Hihetetlen a pali!” – Bamidele Yusuf Kristoffer Zachariassenről

Rommens a tizenegyesről: „Borzalmas helyzet volt, főleg ilyen fontos, döntővel felérő meccsen.”

 

 

NS-jegyzet jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény Európa-liga
Legfrissebb hírek

Bognár István: El akarom érni a száz gólpasszt az NB I-ben; Gróf Dávid: Szeretnék még az NB I-ben védeni

E-újság
10 perce

Vissza az örömöt! – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
27 perce

Őrizetbe vettek két lengyel szurkolót, akik az FTC drukkereire támadtak

Európa-liga
9 órája

Ekkor játszik a Trabzonsporral a Ferencváros az Európa-liga főtáblájáért

Európa-liga
10 órája

Dibusz Dénes szerint csapatként lehet esélyük a Trabzonspor legyőzésére

Európa-liga
13 órája

Mosolyogj, Kristóf! – Kovács Erika jegyzete

Úszás
23 órája

Redzicék nagyot fordítottak, továbbjutott a Salzburg az Európa-ligában

Európa-liga
Tegnap, 22:59

Borbély Balázs: A két mérkőzést összevetve megérdemelten jutottunk tovább

Európa-liga
Tegnap, 22:06