Meghálálta – Bodnár Zalán jegyzete

A norvég labdarúgók az idén többször is elkápráztatták a világot. Még a tavasszal a Bodö/Glimt szinte csupa hazai játékossal menetelt a Bajnokok Ligájában a 16 (és kevés híján a nyolc) közé, búcsúztatva az előző évi döntős Internazionalét is, majd a nyári világbajnokságon a válogatott kiejtette Brazíliát, és játszhatott negyeddöntőt. A mi NB I-ünknek is van évek óta norvég légiósa – de mintha nem mindig értékelnék annyira, mint amennyire megérdemli.

Öt éve, 2021 nyarán a kölcsönből visszatérőkkel együtt 15 új játékos került a Ferencvároshoz, köztük volt Stjepan Loncar, Marquinhos, Fortune Bassey, Zseljko Gavrics, Anderson Esiti és Ryan Mmaee is. Ebből a 15 új érkezőből már csak egy szerepel a jelenlegi keretben is – a norvég Kristoffer Zachariassen. Aligha hittük, hogy éppen ő marad a legtovább. Az első idénye után különösen nem, akkor nem hagyott mély nyomot a játéka a szurkolókban, inkább csalódásként lehetett értékelni a teljesítményét. Aztán második ferencvárosi idénye elején rögtön „berúgta az ajtót”, kulcsembere lett a csapatnak, középpályásként az idény valamennyi sorozatát figyelembe véve 13 gólt szerzett, ebből ötöt a nemzetközi porondon. Már ott tartunk, hogy 76 európai kupameccset számlál zöld-fehérben, ezeken 17 gól és 12 gólpassz fűződik a nevéhez, a Slovan, a Crvena zvezda, a Monaco, a Fiorentina, a Salzburg és a Ludogorec ellen is betalált. Most, a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező visszavágóján gólt és gólpasszt sem jegyzett, mégis elévülhetetlen érdemei voltak az egyenlítő, és így továbbjutást jelentő találat elérésében: Cadu szöglete után a rövid sarokra berobbanása és fejjel csúsztatása kellett ahhoz, hogy a lengyelek játékosa a saját kapujába juttassa a labdát.

Eléggé jellemzi ez a gól Zachariassent: a statisztikákba nem került be ez a mozdulata, mégis ez döntötte el a párharcot. Mondhatjuk úgy is: kicsit „radar alatt” játszik, miközben rendkívül hasznosan. Nem csoda, hogy így fogalmazott róla lapunknak csapattársa, Corbu Máriusz a lengyelországi mérkőzés után: „Sokaknak talán nem tűnik fel Kristoffer játékának hasznossága, mert nem az a típus, aki látványos dolgokat csinál vagy végigcselezi a pályát. Viszont aki ért a futballhoz, pontosan tudja, hogy követendő példa, amit csinál.”

A norvég játékos pedig azt mondta: „Hiszem, hogy ha folyamatosan olyan keményen dolgozol, ahogyan csak bírsz, és mindig a lehető legtöbbet adod magadból, azt előbb-utóbb meghálálja a futball.”

Ezt, mondjuk, a Górnik-meccs kapcsán fogalmazta meg – de érvényes egész eddigi ferencvárosi pályafutására is.

Valóban meghálálta.

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