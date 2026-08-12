A végselejtezésért, előre! – Malonyai Péter jegyzete

UGYANABBAN A CIPŐBEN JÁR a Győr és a Ferencváros a mai kupavisszavágó előtt, ráadásul egy úton is, hiszen egyetlen meccsre vannak a végselejtezéstől, azaz a főtábla küszöbétől. A Fradi az Európa-ligában, az ETO a Konferencialigában vitézkedik, azaz a győriek esetében illendő visszafogottabban fogalmazni, leginkább a teljesítményük miatt.

Papíron jól néz ki az aktuális bajnokcsapat, hiszen áll még a kupában, az NB I-ben két meccs, négy pont, csak hát ott a nívó. Az együttes idénybeli hét tétmeccséből csak a Nyíregyháza elleni volt feljegyezhető. Mindez persze nem töri le Efraín Juárez edzőt, aki – pedagógiailag nálam megengedhetetlenül – éppen a csapatkapitánnyal rúgta össze a port. Vitális Milán azóta remekül van, 1500 kilométerre volt edzőjétől, Athénban, Juárez pedig olyan magabiztos, hogy az ember azt hinné, egyedül is felveszi a harcot ma a Riga ellen, mit neki némi emberhátrány. Szerencsére erre nincs szükség, mindenesetre több kell a csapattól annál, mint amit a múlt héten mutatott (0–1), amikor a tudósítás szerint „nehezen tartotta meg huzamosabb ideig a labdát az ETO.”

A győriek pihenhettek is a hétvégén, a Fradi viszont a Real Madriddal gálázott. A ­meccs önbizalmat adhat a mai zabrzei, 1–0 utáni visszavágóra – véli Borbély Balázs, talán igaza van, hiszen a Real laza produkciója körülbelül annyit érhet, mint a Górnik erős tempója. Persze hogy a futballisták tudása miatt. Nem véletlen, hogy José Mourinho nagyon jó edzőmeccsért mondott köszönetet a távozáskor, Dibusz Dénes pedig arról beszélt, hogy mindkét csapat elérte célját. Ha a Fradié az volt, hogy tisztelettudó partnere legyen a Realnak, rendben van, többet én nem láttam, de higgyünk a kapusnak, már megevett annyi sót a futballban, hogy tudja, mit beszél.

Most kéne valamit írni az esélyekről, ám ez sohasem volt kenyerem. Csak azt tudom, hogy magyar csapat ritkán vesz könnyen kupaakadályt a modern érában. És arra is emlékszem, hogy a kiesés után mindig az volt az érdekeltek mentsége, hogy így legalább több energiájuk marad a bajnokságra. Minden rosszban van tehát valami jó, mifelénk ráadásul rendre megtalálni vélik.

Ennek jegyében: hajrá, fiúk!