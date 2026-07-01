Nemzeti Sportrádió

A World Soccer szakírója szerint a franciák a vb legnagyobb esélyesei

M. B.M. B.
2026.07.01. 23:12
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Keir Radnedge
Foci vb 2026
36 perce

„Harry Kane még mindig a király” – Keir Radnedge szerint Anglia messze van egy döntős formától, de jó úton jár

A World Soccer szakírója szerint a mexikói nyolcaddöntő már valódi erőpróba lesz.

 

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