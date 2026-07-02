Nemzeti Sportrádió

A vb-történelem legkésőbbi góljával jutott tovább Belgium – statisztika

B. A. P.B. A. P.
2026.07.02. 02:04
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Belgium hatalmas dráma után verte Szenegált (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Szenegál statisztika Belgium
Mint ismert, Belgium a hosszabbítás 125. percében értékesített büntetővel legyőzte Szenegált a labdarúgó-világbajnokságon és bejutott a legjobb 16 közé. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikáit és érdekességeit.

Sadio Mané karrierje során először kezdett világbajnokságon egyenes kiesés szakaszban. Ismaila Sarr szerezte Szenegál második találatát, ezzel négy gólig jutott a tornán, ami afrikai játékostól Roger Millával (1990) holtversenyben a legtöbb egy világbajnokságon. Szenegál kilenc gólt szerzett a világbajnokságon, aminél többet egyetlen afrikai csapat sem ért el egy tornán. A szenegáliak 2002 óta először lőttek gólt az egyenes kieséses szakaszban, akkor Svédország volt az áldozat.

A Sunderland játékosai már kilenc gólnál tartanak a vb-n, ennél csak a PSG (11) és a Real Madrid (13) adott több gólszerzőt.

Youri Tielamans büntetőből volt eredményes a 125. percben, ez volt minden idők legkésőbbi gólja a világbajnokságokon. Tielemans duplázott, míg az ezt megelőző 17 mérkőzésén egyszer volt eredményes. Szenegál ellen neki volt a legtöbb lövése (4), a legtöbb labdaérintése a 16-oson belül (7), kiérdemelte a mérkőzés embere címet. Leandro Trossard 16 helyzetet alakított ki eddig a vb-n, amivel vezeti a rangsort.

Ez a meccs volt a 11. alkalom, amelyen egy csapat hátrányból felállva diadalmaskodott, eddig egy világbajnokságon tíz volt a legtöbb. A legjobb 32 között eddig hat csapat szerzett vezetést a félidőben, ebből három elveszítette a mérkőzést.

Eddig még soha nem nyert csapat úgy a világbajnokságon, hogy a 85. percben legalább kétgólos hátrányban legyen. Szenegál 3.54-es xG-t (várható gólszám) dolgozott ki Belgium ellen, mégse nyert. Ez volt a második legtöbb xG a világbajnokság egyenes kiesés szakaszában, amellyel egy csapat nem nyert. Az első 2018-ban a brazilok nevéhez fűződik, akik 4.1-es xG-vel nem tudták legyőzni a belgákat.

Belgium az utolsó öt percben...

Mindkét oldal szurkolói átélték ugyanazt...

 

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