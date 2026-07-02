A vb-történelem legkésőbbi góljával jutott tovább Belgium – statisztika

Sadio Mané karrierje során először kezdett világbajnokságon egyenes kiesés szakaszban. Ismaila Sarr szerezte Szenegál második találatát, ezzel négy gólig jutott a tornán, ami afrikai játékostól Roger Millával (1990) holtversenyben a legtöbb egy világbajnokságon. Szenegál kilenc gólt szerzett a világbajnokságon, aminél többet egyetlen afrikai csapat sem ért el egy tornán. A szenegáliak 2002 óta először lőttek gólt az egyenes kieséses szakaszban, akkor Svédország volt az áldozat.

4 - Ismaïla Sarr's four goals in 2026 are the joint-most by an African player in a single edition of the FIFA World Cup, along with Roger Milla in 1990.



Fantastic. pic.twitter.com/CDLzMNmlWX — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

A Sunderland játékosai már kilenc gólnál tartanak a vb-n, ennél csak a PSG (11) és a Real Madrid (13) adott több gólszerzőt.

Sunderland players can't stop scoring at the World Cup. 😅



Most goals by club at the tournament:



◎ 13 - Real Madrid

◎ 11 - PSG

◉ 8 - Sunderland



Incredible. 👏 pic.twitter.com/DWowk9XjMH — Squawka (@Squawka) July 1, 2026

Youri Tielamans büntetőből volt eredményes a 125. percben, ez volt minden idők legkésőbbi gólja a világbajnokságokon. Tielemans duplázott, míg az ezt megelőző 17 mérkőzésén egyszer volt eredményes. Szenegál ellen neki volt a legtöbb lövése (4), a legtöbb labdaérintése a 16-oson belül (7), kiérdemelte a mérkőzés embere címet. Leandro Trossard 16 helyzetet alakított ki eddig a vb-n, amivel vezeti a rangsort.

124:44 - Youri Tieleman’s winning penalty for Belgium is the latest goal scored in FIFA World Cup history.



Chaotic. pic.twitter.com/w1gI95LaL9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

Ez a meccs volt a 11. alkalom, amelyen egy csapat hátrányból felállva diadalmaskodott, eddig egy világbajnokságon tíz volt a legtöbb. A legjobb 32 között eddig hat csapat szerzett vezetést a félidőben, ebből három elveszítette a mérkőzést.

11 - There have been 11 wins from behind at the 2026 FIFA World Cup, the only edition ever to see 10+ comeback victories.



Boundless. pic.twitter.com/MAGgU58aHn — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

Eddig még soha nem nyert csapat úgy a világbajnokságon, hogy a 85. percben legalább kétgólos hátrányban legyen. Szenegál 3.54-es xG-t (várható gólszám) dolgozott ki Belgium ellen, mégse nyert. Ez volt a második legtöbb xG a világbajnokság egyenes kiesés szakaszában, amellyel egy csapat nem nyert. Az első 2018-ban a brazilok nevéhez fűződik, akik 4.1-es xG-vel nem tudták legyőzni a belgákat.

Sides to avoid defeat in normal time at a World Cup after trailing by 2+ goals in the 85th minute:



◉ Belgium



End of list. 😅 https://t.co/1H6pT8X7gw — Squawka (@Squawka) July 1, 2026

Belgium az utolsó öt percben...

Mindkét oldal szurkolói átélték ugyanazt...