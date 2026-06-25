Zárul az E-csoport: nem tartalékolnak a németek – íme, a kezdőcsapatok!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–NÉMETORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

New York, New York/New Jersey Stadion, 22.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Tori Penso (egyesült államokbeli)

A kezdőcsapatok

ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié – Franco, M. Caicedo – Yeboah, Vite, Angulo – E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 22.00 (Tv: Duna World). Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)

A kezdőcsapatok

CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri – Kessié, Sangaré – Diallo, Pépé, Y. Diomandé – Bonny. Szövetségi kapitány: Emerse Faé