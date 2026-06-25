Nemzeti Sportrádió

Zárul az E-csoport: nem tartalékolnak a németek – íme, a kezdőcsapatok!

K. Zs.K. Zs.
2026.06.25. 20:51
Az eddigi három gól nem volt elég a kezdőcsapathoz, Deniz Undavra továbbra is luxus beugróként számít a kapitány (Fotó: Getty Images)
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A már biztos csoportelső Németország a nehéz helyzetben lévő Ecuadorral, a második helyre hajtó Elefántcsontpart pedig Curacaóval találkozik az E-csoport utolsó játéknapján a labdarúgó-világbajnokságon. Íme, a magyar idő szerint csütörtök késő esti két mérkőzés kezdőcsapatai!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–NÉMETORSZÁGélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion, 22.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Tori Penso (egyesült államokbeli)
A kezdőcsapatok
ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié – Franco, M. Caicedo – Yeboah, Vite, Angulo – E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO–ELEFÁNTCSONTPARTélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 22.00 (Tv: Duna World). Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
A kezdőcsapatok
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri – Kessié, Sangaré – Diallo, Pépé, Y. Diomandé – Bonny. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

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KEZDÉS 22.00. Elefántcsontpart biztos csoportmásodikként zár, ha legyőzi Curacaót. Ecuadornak nyernie kell a már csoportgyőztes Németország ellen, hogy maradjon reális esélye harmadikként továbbjutni.

 

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Németország

2

2

9–2

+7 

6   

2. Elefántcsontpart

2

1

1

2–2

3   

3. Ecuador

2

1

1

0–1

–1 

1   

4. Curacao

2

1

1

1–7

–6 

1   

 

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