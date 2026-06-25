Zárul az E-csoport: nem tartalékolnak a németek – íme, a kezdőcsapatok!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–NÉMETORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion, 22.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Tori Penso (egyesült államokbeli)
A kezdőcsapatok
ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié – Franco, M. Caicedo – Yeboah, Vite, Angulo – E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 22.00 (Tv: Duna World). Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
A kezdőcsapatok
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri – Kessié, Sangaré – Diallo, Pépé, Y. Diomandé – Bonny. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
Szakadék szélén a dél-amerikaiak, a németek a hibátlan csoportkört, az afrikaiak a 2. helyet célozhatják meg
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Németország
2
2
–
–
9–2
+7
6
|2. Elefántcsontpart
2
1
–
1
2–2
0
3
|3. Ecuador
2
–
1
1
0–1
–1
1
|4. Curacao
2
–
1
1
1–7
–6
1