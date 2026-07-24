Bognár György: Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna – videók

„Azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nemcsak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet – mondta az M4 Sportnak a mérkőzés utáni percekben Bognár György, a Paksi FC szakvezetője. – Nagyon veszélyesek voltak, a középpályán labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Nekünk is lehetett volna egy-két lehetőségünk, és a végén azért nem kaptunk meg minden korrekt ítéletet. Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Természetesen nem a bírókra fogom, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket. Nem volt VAR a mérkőzésen, így nyilván nem lehet visszanézni. Szerintem a bírók sokat tévedtek.”

A paksiak gólszerzője, Böde Dániel szerint csapatának a párharc előtt is csak tíz százalék esélye volt a továbbjutásra, az első meccs eredménye után azonban az esély lecsökkent öt százalékra:

Zeke Márió úgy értékelt, hogy a paksiak előtt több lehetőség is adódott, és csak apróságokon múlott, hogy csapata többször is betaláljon:

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FŐÁG

PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–2 (0–1)

Paks, Paksi FC Stadion, 4050 néző. Vezette: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok

PAKS: Kovácsik – Szekszárdi M. (Győrfi, a szünetben), Vas G., Szabó J. – Lenzsér (Kuzma, 81.), Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K. (Horváth Kevin, 62.), Hahn (Pető M., 62.) – Szalai J. (Böde, 62.) Vezetőedző: Bognár György

PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic (Kondurisz, 79.), E. Camara, Cerin (Chirivella, 64.) – Zaruri (Pellistri, 69.) , Tetteh (Rasztoder 64.), Andino (Pantelidisz, 69.). Vezetőedző: Jacob Neestrup

Gólszerző: Böde (71.), ill. Vas G. (41. – öngól), Andino (55.)

A visszavágót július 30-án rendezik Athénban.

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