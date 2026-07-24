Nemzeti Sportrádió

Bognár György: Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna – videók

T. Z.T. Z.
2026.07.24. 07:31
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M4 Sport Konferencialiga-selejtező Böde Dániel Konferencialiga Paksi FC Bognár György Zeke Márió
Mint ismert, a Paksi FC hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a Panathinaikosztól a labdarúgó Konferencialiga-selejtezőjében. A mérkőzés után paksi részről Bognár György vezetőedző mellett Böde Dániel és Zeke Márió értékelt az M4 Sport mikrofonja előtt.

„Azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nemcsak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet – mondta az M4 Sportnak a mérkőzés utáni percekben Bognár György, a Paksi FC szakvezetője. – Nagyon veszélyesek voltak, a középpályán labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Nekünk is lehetett volna egy-két lehetőségünk, és a végén azért nem kaptunk meg minden korrekt ítéletet. Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Természetesen nem a bírókra fogom, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket. Nem volt VAR a mérkőzésen, így nyilván nem lehet visszanézni. Szerintem a bírók sokat tévedtek.”

A paksiak gólszerzője, Böde Dániel szerint csapatának a párharc előtt is csak tíz százalék esélye volt a továbbjutásra, az első meccs eredménye után azonban az esély lecsökkent öt százalékra:

Zeke Márió úgy értékelt, hogy a paksiak előtt több lehetőség is adódott, és csak apróságokon múlott, hogy csapata többször is betaláljon:

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–2 (0–1)
Paks, Paksi FC Stadion, 4050 néző. Vezette: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok
PAKS: Kovácsik – Szekszárdi M. (Győrfi, a szünetben), Vas G., Szabó J. – Lenzsér (Kuzma, 81.), Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K. (Horváth Kevin, 62.), Hahn (Pető M., 62.) – Szalai J. (Böde, 62.) Vezetőedző: Bognár György
PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic (Kondurisz, 79.), E. Camara, Cerin (Chirivella, 64.) – Zaruri (Pellistri, 69.) , Tetteh (Rasztoder 64.), Andino (Pantelidisz, 69.). Vezetőedző: Jacob Neestrup
Gólszerző: Böde (71.), ill. Vas G. (41. – öngól), Andino (55.)

A visszavágót július 30-án rendezik Athénban.

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M4 Sport Konferencialiga-selejtező Böde Dániel Konferencialiga Paksi FC Bognár György Zeke Márió
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