Nemzeti Sportrádió

Vissza a jelenbe: nem akármilyen sorozatban vannak a franciák

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 18:42
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026

A „kékek” a legutóbbi öt európai ellenfelüket legyőzték világbajnokságon (2018-ban Belgium és Horvátország ellen kezdődött a sorozat, 2022-ben Dánia, Lengyelország és Anglia ellen folytatódott), és nemcsak az öreg kontinens, hanem más földrészek csapatai ellen sincs ilyen jó vb-szériájuk.

Ami a péntek esti ellenfelet illeti, Norvégia vb-n még sohasem nyert európai válogatott ellen: Olaszországtól háromszor kikapott (1938, 1994, 1998), Írországgal (1994) és Skóciával (1998) döntetlent játszott. A legyőzöttek listáján Mexikó (1994), Irak (2026) és Szenegál (2026) mellett Brazília (1998) is ott található.

Foci vb 2026
6 órája

Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

Először csap össze egymással a szenegáli és az iraki válogatott – döntetlen esetén együtt esnek ki, a három pont megszerzése továbbjutást érhet a csoportból.

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Mbaye az ötödik legfiatalabb afrikai vb-kezdő – de ki emlékszik Femi Opabunmira?

Foci vb 2026
5 perce

Haaland nem kezd a norvégoknál, a franciáknál ott van Mbappé a csapatban

Foci vb 2026
37 perce

A Milan nagyon közel jár Goncalo Ramos megszerzéséhez

Foci vb 2026
47 perce

Haaland csak a kispadon lesz a franciák ellen? És tényleg!

Foci vb 2026
1 órája

Sajtóhírek szerint az amerikaiak további négy évre csábítják Pochettinót

Foci vb 2026
1 órája

Egy pillantás a régmúltba: Johan Cruyff így szedte szét az argentin védelmet

Foci vb 2026
1 órája

Irán legutóbbi vb-győzelme nem akárhogyan született meg

Foci vb 2026
2 órája

Neuer utolérte Klosét és Matthäust

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik