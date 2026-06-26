Vissza a jelenbe: nem akármilyen sorozatban vannak a franciák

A „kékek” a legutóbbi öt európai ellenfelüket legyőzték világbajnokságon (2018-ban Belgium és Horvátország ellen kezdődött a sorozat, 2022-ben Dánia, Lengyelország és Anglia ellen folytatódott), és nemcsak az öreg kontinens, hanem más földrészek csapatai ellen sincs ilyen jó vb-szériájuk.

Ami a péntek esti ellenfelet illeti, Norvégia vb-n még sohasem nyert európai válogatott ellen: Olaszországtól háromszor kikapott (1938, 1994, 1998), Írországgal (1994) és Skóciával (1998) döntetlent játszott. A legyőzöttek listáján Mexikó (1994), Irak (2026) és Szenegál (2026) mellett Brazília (1998) is ott található.