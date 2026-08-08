Novák Csanád duplája kevés volt a győzelemhez, a KBSC az utolsó percben mentett pontot Gyirmóton

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–1)

Gyirmót-Győr, Alcufer Stadion, 775 néző. Vezette: Iványi Gábor (Király Zsolt, Kulman Tamás)

GYIRMÓT: Papp L. – Csorba D. (Nagy T., a szünetben), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. (Németh T., 85.) – Iván A., Kiss N. (Madarász M., 69.), Rácz B. (Kalmár Zs., 69.), Miknyóczki (Szabó M., a szünetben) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G. (Juhász Zs., 76.), Hudák M. (Gresó, 76.) – Trencsényi (Palincsár, 59.), Schuszter (Varjas L., 71.), Babják (Koljada, 71.) – Pascal. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Novák Cs. (39., 78. – az elsőt 11-esből), ill. Szőke G. (31. – 11-esből), Pascal (90+5.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Tíz másodperc hiányzott a győzelmünkhöz… A tanulság az, ha egy mérkőzést megfordítunk, az utolsó pillanatig azzal a győzni akarással kell játszani, mint előtte. Hiába, ez már az NB II.

Kuttor Attila: – Harcos, férfias mérkőzésen nem érdemeltünk volna vereséget, azaz rászolgáltunk a döntetlenre.

Pascal Okoronkwo (jobbra) a hajrában pontot mentett a Kazincbarcikának (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két veretlen csapat csatázott az Alcufer Stadionban, hiszen a Gyirmót hat, a Kazincbarcika négy pontot gyűjtött két forduló alatt. A hazaiak kezdték jobban és agilisabban a meccset, főleg Iván Alex volt elemében a jobb oldalon, aki megpattanó lövéssel és két kiharcolt sárga lappal jelentkezett az első negyedórában. Aztán kiegyenlítődött a játék, és a következő izgalmas esemény egy tizenegyes volt, amit Schuszter Ronald harcolt ki Berecz Zsomborral szemben, Szőke Gergő pedig megszerezte a vezetést a vendégeknek. Nem sokkal később Pascal Okoronkwo hagyta ki a ziccerét, ami megbosszulta magát, ugyanis a Gyirmót is tizenegyeshez jutott (véleményes volt, hogy Lányi Bencét valóban lökték-e), Novák Csanád pedig élt a lehetőséggel.

Mindkét félidő két gólt hozott (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

Az első félidő vége, valamint a második eleje sem volt túl eseménydús, majd a barcikai csapat igyekezett kezdeményezni, de csak két blokkolt lövést tudott felmutatni a második játékrész első negyedórájának a végén. Gyakorlatilag a 78. percig kellett várni az újabb helyzetre, amiből gól is született. Novák Csanádot addig elég jól kivették a játékból a vendégek, ám a Gyirmóthoz nyáron igazoló csatár megvillant, Nagy Tamás beadásából fejelt a kapuba – ezzel három fordulót követően már ötgólos az NB II-ben. Nyomott a hajrában a Kazincbarcika, de úgy tűnt, helyzetbe sem tud kerülni, az utolsó percben azonban jött a csattanó – Pascal Okoronkwo csapott le a lecsorgóra, majd 11 méterről kilőtte a bal alsót.

A veretlenségét mindkét fél megőrizte, a Gyirmót viszont aligha lehet boldog, mivel másodpercekre volt attól, hogy zsinórban a harmadik bajnokiját is megnyerje. 2–2

Már nem hibátlan, de veretlen a Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

PERCRŐL PERCRE