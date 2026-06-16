Videó: kutyákkal vizsgálták meg az amerikai rendőrök Valverdéék csomagjait
Ritkán látható jelenetről került fel videó a világhálóra: az uruguayi labdarúgó-válogatott játékosai állnak az őket szállító busz mellett, miközben az amerikai hatóság kutyákkal vizsgálja meg a csomagjaikat, mielőtt bepakolnák azokat a buszba.
Az uruguayi válogatott az előző játéknapon Szaúd-Arábia ellen 1–1-es döntetlennel kezdte meg a szereplését a világbajnokságon Miamiban. A meccs előtt az érkezésnél az illetékes hatóság csomagellenőrzést tartott, amely során kutyák szaglászták meg Federico Valverdéék csomagjait. Ahogy a felvételen látható, voltak, akik mosolyogtak az eseten, de a Manchester United középpályása, Manuel Ugarte (a felvétel jobb szélén) meglehetősen rosszallóan szemlélte az eljárást.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik