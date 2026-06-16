Videó: kutyákkal vizsgálták meg az amerikai rendőrök Valverdéék csomagjait

Az uruguayi válogatott az előző játéknapon Szaúd-Arábia ellen 1–1-es döntetlennel kezdte meg a szereplését a világbajnokságon Miamiban. A meccs előtt az érkezésnél az illetékes hatóság csomagellenőrzést tartott, amely során kutyák szaglászták meg Federico Valverdéék csomagjait. Ahogy a felvételen látható, voltak, akik mosolyogtak az eseten, de a Manchester United középpályása, Manuel Ugarte (a felvétel jobb szélén) meglehetősen rosszallóan szemlélte az eljárást.

Uruguay arrived in the United States for the World Cup and were greeted by sniffer dogs and full security checks.



Look at Manuel Ugarte’s face 😂 pic.twitter.com/LZrT4nUmrX — utdreport (@utdreport) June 15, 2026