Végeredmény: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4–0

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SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0 (3–0)

Atlanta, Atlanta Stadion. V: Raphael Claus (brazil)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 70.), Rodri – Yamal (Pino, a szünetben), Olmo (Williams, 61.), Baena (Merino, 61.) – Oyarzabal (F. Torres, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Altambakti, Ladzsami, Al-Amri (Al-Samat 61.), Al-Harbi – N. al-Davszari, Al-Haibari (Kanno, a szünetben), Al-Dzsuvajr (Al-Hamdan, a szünetben) – Al-Burajkan (Al-Hedzsi, 61.), Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

Gólszerzők: Yamal (11.), Oyarzabal (21., 24.), Altambakti (49. – öngól)