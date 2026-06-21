Végeredmény: Belgium–Irán 0–0

A belga válogatott meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal a világbajnokság csoporkörének második fordulójában.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT! VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

Belgium–Irán 0–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezeti: Dario Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 57.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 57.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 57.), De Bruyne, Trossard – Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Torabi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 78.), Ezatolahi, Mohebi (Mohammadi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Kiállítva: Ngoy (66.)