Nemzeti Sportrádió

Végeredmény: Belgium–Irán 0–0

T. Z.T. Z.
2026.06.21. 23:04
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Irán Belgium
A belga válogatott meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott Iránnal a világbajnokság csoporkörének második fordulójában.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
Belgium–Irán 0–0
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezeti: Dario Herrera (argentin)
BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 57.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 57.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 57.), De Bruyne, Trossard – Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Torabi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 78.), Ezatolahi, Mohebi (Mohammadi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui
Kiállítva: Ngoy (66.)

 

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