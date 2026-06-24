Nemzeti Sportrádió

Vb-sállal pózolt az uruguayiak meccsén a pornószínésznő – videó

S. Á.S. Á.
2026.06.24. 14:41
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vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay

Nagy port kavart Miamiban Raissa Bellini pornószínésznő, aki egyetlen, a felsőtestét alig takaró vb-sállal jelent meg az Uruguay–Zöld-foki-szigetek (2–2) mérkőzésen. Természetesen akadtak olyanok, akik örültek a látványnak, és közös fényképet kértek a 37 éves olasz hölgytől, de sokan felháborodtak a viselkedésén. Az ő nézőpontjuk szerint az ilyesmi megengedhetetlen a stadionok közelében, ahol sok kisgyermek is van. 

Raissa Bellini korábban luxusjachtokon dolgozott felszolgálóként, onnan szerződött át a felnőttfilmes iparba, s úgy tűnik, most a világbajnokság révén növelné a népszerűségét.

 

vb 2026 Zöld-foki-szigetek Uruguay
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