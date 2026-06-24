Vb-sállal pózolt az uruguayiak meccsén a pornószínésznő – videó

Nagy port kavart Miamiban Raissa Bellini pornószínésznő, aki egyetlen, a felsőtestét alig takaró vb-sállal jelent meg az Uruguay–Zöld-foki-szigetek (2–2) mérkőzésen. Természetesen akadtak olyanok, akik örültek a látványnak, és közös fényképet kértek a 37 éves olasz hölgytől, de sokan felháborodtak a viselkedésén. Az ő nézőpontjuk szerint az ilyesmi megengedhetetlen a stadionok közelében, ahol sok kisgyermek is van.

Raissa Bellini korábban luxusjachtokon dolgozott felszolgálóként, onnan szerződött át a felnőttfilmes iparba, s úgy tűnik, most a világbajnokság révén növelné a népszerűségét.