Vb 2026: Tunézia–Japán

Jön a Tunézia–Japán mérkőzés az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában, az F jelű kvartettben. A tunéziai válogatott sok változással és új kapitánnyal, míg a japánok Takefusza Kubo nélkül állnak ki. Kövesse a meccset a Nemzeti Sport élő, szöveges tudósítása segítségével! Egyébiránt az alkalom is különleges, hiszen ez a vb-történet 1000. meccse, amelyet Kovács István vezet.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

6.00: Tunézia–Japán – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport)

Monterrey, Monterrey Stadion. Vezeti: Kovács István (romániai)

TUNÉZIA: Dahmen – Bronn, Talbi, Rekik – Valery, Medzsbri, Szkiri, Abdi – Szad, Tunekti – Ben Szliman. Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia)

A kispadon: Samah (k), Ben Hasszin (k), Arusz, Neffati, Kedira, Sihaui, Ben Uanesz, Ajari, Garbi, Mahmud, Asuri, Ellumi, Maszturi, Sauat, Ben Hamida.

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tomijaszu, Itakura, Ito H. – Doan, Kamada, Szano K., Nakamura – Tanaka, Ito Dzs. – Ueda. Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime (japán) ​

A kispadon: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Vatanabe Nagatomo, Szeko, Szuzuki Dzs., Tanigucsi, Maeda, Szuzuki J., Goto, Macsino, Ogava, Siogai ONLINE, ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS! A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Jan Valeri (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Hedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)

Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)

Szövetségi kapitány: Hervé Renard (francia) A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime