Vb 2026: Skócia–Brazília 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 0.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: César Ramos Palazuelos (mexikói)
SKÓCIA: Gunn – Patterson, McKenna, Hendry, Robertson – Doak, McLean, Ferguson, McGinn – McTominay – Shankland. Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Hickey, Hanley, Tierney, J. Souttar, Hyam, Ralston, Fletcher, Christie, Curtis, Dykes, Adams, Stewart, Hirst
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinícius Jr. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
A kispadon: Wewerton, Ederson (kapusok), Alex Sandro, Bremer, L. Pereira, Ibanez, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, L. Henrique, Neymar, Endrick, Martinelli, Igor Thiago
Gólszerző: Vinícius Jr. (7.)
A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)
Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)