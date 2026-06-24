Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–HORVÁTORSZÁG 0–1 (0–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezeti: Pierre Atcho (gaboni)
PANAMA: Mosquera – J. Ramos (Waterman 77.), J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas, Blackman – C. Martínez, Fajardo (Londono 83.), J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía, Samudio (kapusok), Carrasquilla, É. Davis, I. Díaz, Escobar, Farina, Godoy, Gutiérrez, Miller, Quintero, T. Rodríguez, Yanis
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben), Modric (Mario Pasalic 81.), Kovacic (P. Sucic 72.) – Marco Pasalic (L. Sucic 72.), Baturina, Perisic – Musa (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Kotarski, Pandur (kapusok), Caleta-Car, Erlic, Fruk, Jakic, I. Matanovic, Moro, Vlasic, Vuskovic
Gólszerző: Budimir 54.
A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)
Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)
Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)
Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)
Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)
A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)
Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)
Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Internazionale – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)
Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)
Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic