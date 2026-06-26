Dembélé főszereplésével a franciák simán nyerték a csoportrangadót a norvégok ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

NORVÉGIA–FRANCIAORSZÁG 1–4 (1–3)

Boston, Boston Stadium, 64 146 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

NORVÉGIA: Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener (Langas, 66.), Björkan (Pedersen, a szünetben) – Aasgaard, Berg, Thorstvedt (Thorsby, a szünetben) – Bobb (Nusa, 83.), Strand Larsen, A. Schjelderup (Hauge, 83.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 86.), Upamecano (Konaté, 76.), Lacroix, Th. Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé (Barcola, 65.), Olise (Cherki, 65.), Doué – Mbappé (Mateta, 86.). Megbízott szövetségi kapitány: Guy Stéphan

Gólszerző: Aasgaard (21.), ill. Dembélé (7., 20., 32.), Doué (90+4.)

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A norvég–francia meccs a teljes csoportkör egyik legnagyobb rangadójának ígérkezett, az I-kvartettben a csoportelsőségről döntött. Ehhez képest Stale Solbakken, a norvégok szövetségi kapitánya a legnagyobb sztárjai nélkül állt ki a cseppet sem tartalékoló franciákkal szemben.

Míg Erling Haaland vagy Martin Ödegaard a kispadon kapott helyet, addig Guy Stéphan megbízott szövetségi kapitány – Didier Dechamps az édesanyja halála miatt kihagyta ezt a mérkőzést – csapatában ott volt Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé és Désiré Doué is.

Már a 21. másodpercben megrengett a norvég kapu léce, Mbappé 10 méterről találta telibe.

A franciák folytatták a rohamokat, és Ousmane Dembélé a 7. percben megszerezte a vezetést, a PSG támadója 11 méterről kissé jobbról a kapu jobb oldalába lőtt.

A norvégoknál az elöl játszó Jörgen Strand Larsen lövése volt a legveszélyesebb az első negyedórában

A 20. percben jártunk, amikor Dembélé újra lecsapott. Az akció hasonlított az első gólra, Mbappétól kapott labdát a jobb oldalon, majd befelé húzva 21 méterről ballal jobb alsó sarokba tekert.

Azt is lehetett volna hinni, hogy eldőlt a meccs, de egy perccel később szépítettek a norvégok: a bal oldalon Schjelderup kapott labdát, majd Aasgaardhoz passzolt, aki Upamecanóval szemben megcsinált egy testcselt és 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A 32. perc meghozta a harmadik Dembélé gólt is: ezúttal Tchouaménitől kapott passzt, viszont ugyanúgy ballal csavart a kapu jobb oldalába.

Nagyon jó tempójú, élvezetes első félidő volt, és jóval több gól is születhetett volna, de maradt a 3–1 a franciáknak.

A második félidőre kettőt cseréltek a norvégok, de továbbra sem a sztárok jöttek be. Ezzel együtt a norvégok büntetőt végezhettek el az 50. percben, ám Mike Maignan kivédte Strand Larsen lövését.

A tempó sem volt akkora, mint az első félidő során, de azért akadtak helyzetek. A 72. percben Aursnes hozta helyzetbe Bobbot, aki talán nem a legjobb megoldást választotta, lövését Maignan bravúrral védte.

A meccs szép csendben csordogált, de azért a legvégére még maradt egy gól: a hosszabbítás 4. percében Desiré Doué fejelt a kapu jobb oldalába.

A franciák így hibátlan teljesítménnyel, 9 ponttal végeztek az I-csoport élén, a norvégok a második helyen jutottak a kieséses szakaszba.