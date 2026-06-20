Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Németország–Elefántcsontpart 0–1

2026.06.20. 21:52
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Fotó: Getty Images
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A labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának második fordulójában Németország és Elefántcsontpart csap össze Torontóban. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann. A kispadon: Baumann, Nübel (kapusok), Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Ouédraogo, Leweling, Raum, Rüdiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo, Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomandé – A. Bonny, Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé. A kispadon: Lafont, M. Koné (kapusok), Adingra, Diakité, O. Diomandé, S. Fofana, Guessand, Guiagon, Ndicka, Opéri, Pépé, Seri, B. Touré, Wahi

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