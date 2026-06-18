Vb 2026: mérges kígyók rémisztgetik a válogatottakat Észak-Karolinában

Tombol a nyár, de nem csupán az ellenfelekkel és a hőséggel kell megküzdenie a német válogatottnak az Egyesült Államokban, hanem a mérges kígyókkal is. Mint kiderült, több hüllővel is találkoztak a világbajnokságon szereplő játékosok az Észak-Karolinában található bázison, és a feltételezések szerint nem ártalmatlan teremtményekről, hanem veszélyes mérges kígyókról van szó. Egész pontosan a rezesfejű mokaszinkígyó nevű csúszómászóról, amelynek a mérge ugyan nem halálos, de véralvadást, ödémát és jelentős fájdalmat okozhat.

„Több kígyót is láttunk az edzőközpontban, és utána mondták el nekünk, hogy mérges fajról van szó – idézte Joshua Kimmichet a Bild. – Amikor meghallja az ember, mi történhet a harapása után, akkor az egész hirtelen nem lesz olyan vicces. Nem halálos a mérge, de veszélyes, s ha megmar, kórházba kell menni. Németországban nem sok veszélyes állattal találkozni, úgyhogy elővigyázatosak vagyunk.”

Nemcsak a németeknek, a norvégoknak is Észak-Karolinában van az edzőközpontjuk, így nekik sem árt vigyázniuk. A csapatkapitány, Kristian Thorstvedt nem örült, amikor megtudta, az edzőtábor környékén is sok a kígyó, de a Kaliforniában készülő osztrákok sem kerékpározhatnak a kígyóveszély miatt, sőt, a svájci játékosokat is figyelmeztették, hogy vigyázzanak a hüllőkkel.

Érdekesség egyébként, hogy a négy válogatottból három, Németország, Norvégia és Ausztria is győzelemmel kezdte a csoportkört.

Talán szerencsét hoznak nekik a kígyók…?