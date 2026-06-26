Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Ecuadorban nemzeti ünnepet rendeltek el a továbbjutás másnapjára

2026.06.26. 10:11
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Van mit ünnepelni Ecuadorban (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Ecuador Németország
Daniel Noboa ecuadori köztársasági elnök nemzeti ünnepet hirdetett péntekre, miután az ország labdarúgó-válogatottja bejutott az észak-amerikai térségben zajló világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

„Köszönjük a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, hogy a kritikák, a sértések és a nehéz pillanatok ellenére talpra álltak, és ezt az óriási örömöt szerezték az egész országnak. Holnap nemzeti ünnep lesz!” - írta közösségi oldalán Noboa Ecuador csütörtöki vb-továbbjutása után.

A dél-amerikai együttes hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a németeket, ezzel csoportharmadikként zárt, és továbbjutott. Ecuador ötödik vb-jén vesz részt, és 2006 után másodszor játszhat az egyenes kieséses szakaszban, bár az akkor már a 16-os mezőnyt jelentette, ezúttal még csak a 32-est.

A csapat a nyolcaddöntőbe jutásért a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K-csoport győztesével vagy az L jelű négyes legjobbjával mérkőzik meg.

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