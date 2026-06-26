Vb 2026: Ecuadorban nemzeti ünnepet rendeltek el a továbbjutás másnapjára

„Köszönjük a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, hogy a kritikák, a sértések és a nehéz pillanatok ellenére talpra álltak, és ezt az óriási örömöt szerezték az egész országnak. Holnap nemzeti ünnep lesz!” - írta közösségi oldalán Noboa Ecuador csütörtöki vb-továbbjutása után.

A dél-amerikai együttes hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a németeket, ezzel csoportharmadikként zárt, és továbbjutott. Ecuador ötödik vb-jén vesz részt, és 2006 után másodszor játszhat az egyenes kieséses szakaszban, bár az akkor már a 16-os mezőnyt jelentette, ezúttal még csak a 32-est.

A csapat a nyolcaddöntőbe jutásért a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K-csoport győztesével vagy az L jelű négyes legjobbjával mérkőzik meg.