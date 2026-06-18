Vb 2026: Csehország–Dél-Afrika 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Penso (amerikai)
CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv, Sojka – Hlozek, Darida – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
A kispadon: Stanek, Hornícek (kapusok), Zima, Chaloupek, Zeleny, Doudéra, Soucek, Sochurek, Visinsky, Provod, Kuchta, Chytil, Sulc, Chory
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena – Appollis, J. Adams, Maseko – Rayners. Szövetségi kapitány: Hugo Broos
A kispadon: Chaine, Goss (kapusok), Matuludi, Ndamane, Kabini, Sibisi, Makhanya, Cross, Moremi, Mofokeng, Sebelebele, Foster, Makgopa
Gólszerző: Sadílek (6.)