Vb 2026: bocsánatot kért Dokutől a L'Équipe

Bocsánatot kért a L'Équipe a belga válogatott támadójától, Jérémy Dokutől – adta hírül a Guardian. A francia sportlap újságírója, France Pierron korábban éles kritikával illette a Manchester City szélsőjét, aki kihagyta a csapat Irán elleni mérkőzését, hogy Angliába utazhasson, mert jelen akart lenni első gyermeke, Praise születésénél – a kisfiú hétfőn látta meg a napvilágot.

„Labdarúgók százai ölni és képesek volnának azért, hogy ott lehessenek a világbajnokságon. Gyermekkori álmát éli meg, erre otthagyja a csapatot és hazautazik, hogy jelen legyen a fia születésénél – egy gusztustalan pillanatban, ha megbocsájtják a kifejezést, amikor az apa teljesen hasznavehetetlen, csak azért van ott, hogy fogja a nő kezét, és fényképezzen” – pikírtkedett Pierron.

A francia újságíró véleményéhez többen is csatlakoztak, köztük a korábbi belga válogatott Gert Verheyen. „Ilyenkor csak azt tudod mondani a feleségednek, hogy jól csinálod, csak így tovább!” – gúnyolódott a volt támadó.

Hasonló húrokat pengetett Doku egykori utánpótlásedzője, Peter Janssens is, aki kijelentette: a játékos már választott azzal, hogy elutazott a világbajnokságra. „Lehet, hogy keményen hangzik, de ha egyszer úgy döntöttél, hogy ott leszel, akkor úgy döntöttél, hogy játszol. A gyerek még később is ott lesz” – hangzott Janssens véleménye.

Hamar megjelentek azonban a Doku döntését támogató hangok is, akik élesen támadták Pierront tiszteletlensége miatt. „Szégyelld magad – írta a kanadai digitális tartalomkészítő, Caroline Salame, aki annak idején maga is játékosként vett részt az új-zélandi női U17-es világbajnokságon. – Olyan emberként, aki játszott már vb-n és szült is, hadd mondjak valamit: ez volt a legnehezebb dolog, amit életemben végigcsináltam, és a legbüszkébb is arra vagyok, hogy világra hoztam a gyermekemet. Nem tudom, hogyan sikerült volna, ha nem áll mellettem a férjem. A szülés nagyon bonyolult, bármi megtörténhet.”

Pierron érzéketlenségét kollégája, a szintén a L'Équipe-nél dolgozó Brahim Asloum is kritizálta. „Egy kisbaba születése egyszeri, megismételhetetlen pillanat. A gyermeked az életed. A világbajnokságnak ha vége van, akkor vége van” – fogalmazott a 2000-es papírsúlyú olimpiai bajnok francia bokszoló.

Pro és kontra érvek ide vagy oda, a lényeg, hogy Doku ott volt, amikor felesége, Shireen életet adott a kisfiúnak. „Minden tökéletesen ment, az anya, az apa és a kisbaba is csodásan érzi magát. Jérémy kedd este visszatér Seattle-be” – közölte a nyilvánossággal Brahim Hacene, a belgák csapatorvosa.

Június 15., hétfő, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Belgium–Egyiptom 1–1 Június 16., kedd, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Irán–Új-Zéland 2–2 Június 21., vasárnap, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Belgium–Irán 0–0 Június 22., hétfő, 3.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Egyiptom 1–3 Június 27., szombat, 5.00

Seattle, Seattle Stadion Egyiptom–Irán X–X Június 27., szombat, 5.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Belgium X–X A G-CSOPORT Programja

A G-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Egyiptom 2 1 1 – 4–2 +2 4 2. Irán 2 – 2 – 2–2 0 2 3. Belgium 2 – 2 – 1–1 0 2 4. Új-Zéland 2 – 1 1 3–5 –2 1

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)