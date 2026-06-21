Vb 2026: az örökranglista második helyére ugrik a mexikói játékvezető
Elérkeztünk a csoportkör harmadik fordulójához, így az azonos kvartettbeli meccsek egy időben kezdődnek, így a FIFA az eddigi négy helyett hat mérkőzésre készítette el a küldést.
A C-csoportbeli Skócia–Brazília mérkőzésen César Ramos fújja a sípot, aki az idei vb-n az Irán–Új-Zéland (2–2) meccset vezette. A 42 éves mexikói játékvezető pályafutása során kilencedik alkalommal dirigál világbajnoki mérkőzést, ezzel beéri az örökranglista második helyén álló argentin Nestor Pitanát és az uruguayi Jorge Larriondát. Az élen Ravshan Irmatov áll 11 mérkőzéssel, de Ramos akár ezen a vb-n utolérheti az Üzbég Labdarúgó-szövetség jelenlegi vezetőjét.
A csoport másik mérkőzésén, a Marokkó–Haiti összecsapáson Danny Makkelie fújja a sípot, a holland bíró az Egyesült Államok–Paraguay (4–1) mérkőzésen működött közre a mostani vb-n. A hat meccs játékvezetői közül Makkelie az egyetlen európai.
Wilton Sampaio után újabb brazil játékvezető duplázik, Ramon Abatti a Belgium–Egyiptom (1–1) után megkapta a svájci–kanadai meccset. A venezuelai Jesús Valenzuela az Ausztrália–Törökország (2–0) összecsapást követően a Bosznia-Hercegovina–Katart vezeti a B-jelű kvartettben. Argentin bírók működnek közre az A-csoport meccsein, Facundo Tello a Kanada–Bosznia-Hercegovina (1–1) meccs után készülhet a Dél-Afrika–Dél-Korea mérkőzésre, míg a korábban a Svédország–Tunézián (5–1) közreműködő Yael Falcón a Csehország–Mexikót kapta.