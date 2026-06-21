Vb 2026: az örökranglista második helyére ugrik a mexikói játékvezető

Elérkeztünk a csoportkör harmadik fordulójához, így az azonos kvartettbeli meccsek egy időben kezdődnek, így a FIFA az eddigi négy helyett hat mérkőzésre készítette el a küldést.

A C-csoportbeli Skócia–Brazília mérkőzésen César Ramos fújja a sípot, aki az idei vb-n az Irán–Új-Zéland (2–2) meccset vezette. A 42 éves mexikói játékvezető pályafutása során kilencedik alkalommal dirigál világbajnoki mérkőzést, ezzel beéri az örökranglista második helyén álló argentin Nestor Pitanát és az uruguayi Jorge Larriondát. Az élen Ravshan Irmatov áll 11 mérkőzéssel, de Ramos akár ezen a vb-n utolérheti az Üzbég Labdarúgó-szövetség jelenlegi vezetőjét.