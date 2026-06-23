Vb 2026: Anglia–Ghána 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–GHÁNA 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Boston, Boston Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Said Martínez (hondurasi)
ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson, Trafford (kapusok), Burn, Chalobah, O'Reilly, Quansah, Stones, Eze, J. Henderson, Mainoo, Rogers, Rashford, Saka, Toney, Watkins
GHÁNA: Asare – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew, I. Williams. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
A kispadon: Anang, Ati-Zigi (kapusok), Luckassen, Mumin, Preprah, Rahman, Seidu, Boakye, Fatawu, Owusu, K. Sulemana, Adu, Baah, Nuamah, Thomas-Asante
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)
Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)
Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)
Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)