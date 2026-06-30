Nemzeti Sportrádió

Vajon ma is lesznek 11-esek? Újabb három mérkőzéssel folytatódik a vb

2026.06.30. 12:05
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A mai vb-program 19 órától az Elefántcsontpart–Norvégia meccsel folytatódik, majd Franciaország–Svédország, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig Mexikó–Ecuador mérkőzést rendeznek.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Elefántcsontpart–Norvégia, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Franciaország–Svédország, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

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