Újabb mérkőzést kapott a nyitányon három piros lapot kiosztó brazil játékvezető

A június 22-i játéknap meghozta a világbajnokság első duplázóit, három olyan játékvezető is küldést kapott azok közül, akik már vezettek a tengerentúli vb-n.

A brazil Wilton Sampaio fújta a sípot a Mexikó–Dél-Afrika nyitó mérkőzésen, és az afrikaiaktól két, a társházigazdától pedig egy embert állított ki. A 44 éves Sampaio az I-csoportban a Norvégia–Szenegál mérkőzésen működik közre.