Nemzeti Sportrádió

Újabb mérkőzést kapott a nyitányon három piros lapot kiosztó brazil játékvezető

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.19. 15:39
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Wilton Sampaiót a norvég–szenegáli meccsen látjuk újra (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Slavko Vincic Wilton Sampaio Amin Omar Werner Winsemann Drew Fischer játékvezető
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kihirdette a június 22-i világbajnoki csoportmérkőzések játékvezetői küldését.

A június 22-i játéknap meghozta a világbajnokság első duplázóit, három olyan játékvezető is küldést kapott azok közül, akik már vezettek a tengerentúli vb-n.

A brazil Wilton Sampaio fújta a sípot a Mexikó–Dél-Afrika nyitó mérkőzésen, és az afrikaiaktól két, a társházigazdától pedig egy embert állított ki. A 44 éves Sampaio az I-csoportban a Norvégia–Szenegál mérkőzésen működik közre.

Foci vb 2026
Tegnap, 15:50

A harmadik brazil és argentin játékvezető is bemutatkozik a vb-n

A norvég és az egyesült arab emírségekbeli bíró is mérkőzést kapott.

Szintén a nyitó napon volt érdekelt Amin Omar, az egyiptomi bíró a Dél-Korea–Csehország meccs után az Argentína–Ausztria összecsapáson dirigál. Omarhoz hasonlóan a J-csoportba kapott küldést Slavko Vincic, az egyik legrutinosabb vb-játékvezető a Jordánia–Algéria mérkőzésen fújja a sípot.

Werner Winsemann 1974-es Hollandia–Svédország mérkőzése volt mostanáig az egyetlen vb-meccs, amit kanadai bíró vezetett, Drew Fischer pedig az ő nyomdokaiba lép, miután a FIFA őt osztotta be a Franciaország–Irakra.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

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