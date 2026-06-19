Újabb mérkőzést kapott a nyitányon három piros lapot kiosztó brazil játékvezető
A június 22-i játéknap meghozta a világbajnokság első duplázóit, három olyan játékvezető is küldést kapott azok közül, akik már vezettek a tengerentúli vb-n.
A brazil Wilton Sampaio fújta a sípot a Mexikó–Dél-Afrika nyitó mérkőzésen, és az afrikaiaktól két, a társházigazdától pedig egy embert állított ki. A 44 éves Sampaio az I-csoportban a Norvégia–Szenegál mérkőzésen működik közre.
Szintén a nyitó napon volt érdekelt Amin Omar, az egyiptomi bíró a Dél-Korea–Csehország meccs után az Argentína–Ausztria összecsapáson dirigál. Omarhoz hasonlóan a J-csoportba kapott küldést Slavko Vincic, az egyik legrutinosabb vb-játékvezető a Jordánia–Algéria mérkőzésen fújja a sípot.
Werner Winsemann 1974-es Hollandia–Svédország mérkőzése volt mostanáig az egyetlen vb-meccs, amit kanadai bíró vezetett, Drew Fischer pedig az ő nyomdokaiba lép, miután a FIFA őt osztotta be a Franciaország–Irakra.